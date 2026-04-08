موافقة جديدة على علاج حديث لمرضى المايلوما المتعددة في مصر

شهدت القاهرة الإعلان عن حصول علاج حديث لمرضى الورم النقوي المتعدد (المايلوما المتعددة) على موافقة جديدة من هيئة الدواء المصرية، بما يتيح استخدامه لدى المرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا، ويدعم توسيع الخيارات العلاجية المتاحة في هذا المجال.

ويُعد عقار «ساركليزا» (إيزاتوكسيماب) من العلاجات المناعية الموجهة المستخدمة في علاج المايلوما المتعددة، ويأتي اعتماده الجديد في إطار تعزيز إتاحة العلاجات الحديثة وفق المعايير العلمية المعتمدة.

وأكد الدكتور محمد معطي، أستاذ أمراض الدم وزراعة النخاع بجامعة السوربون بباريس، أن المايلوما المتعددة تتطلب متابعة دقيقة وفهمًا مستمرًا لتطورها.

وأشار إلى أن إدراج علاجات حديثة ضمن الخيارات المتاحة يمنح الأطباء مرونة أكبر في اختيار البروتوكول المناسب لكل حالة وفق الإرشادات الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف الغندور، أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن تنوع البدائل العلاجية يسهم في تصميم خطط علاجية متكاملة تتلاءم مع طبيعة المرض ومرحلته.

كما أشار الدكتور رأفت عبد الفتاح، أستاذ أمراض الدم وزراعة النخاع بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، إلى أن التطور الذي شهدته برامج علاج المايلوما وزراعة النخاع في مصر خلال السنوات الأخيرة يعزز القدرة على تطبيق أحدث المعايير العلاجية العالمية.

وأكدت سانوفي التزامها بدعم إتاحة العلاجات المبتكرة لمرضى الأورام في مصر، في إطار جهودها لتعزيز الوصول إلى حلول علاجية حديثة داخل السوق المحلي.