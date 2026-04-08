قبل شم النسيم.. طريقة عمل الفسيخ بخطوات سريعة

يعد الفسيخ من الأكلات الأساسية على السفرة في شم النسيم ، وتفضل العديد من السيدات تحضير الفسيخ في المنزل بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة تحضير الفسيخ في المنزل بالخطوات

مقادير الفسيخ

كيلو سمك بوري

كيلو ملح خشن

ملعقة كركم

ملعقة شطة

8 ورق لورا

ربع كوب زيت

طريقة تحضير الفسيخ

احرصي أن يكون السمك طازجة ويتم غسله جيداً وخصوصًا الخياشيم يتم تنظيفها تمامًا.

قومي بوضع الملح الخشن داخل الخياشيم جيدا

ثم ق مي بوضع الملح عليها بطريقة سليمة.

ضعي الملح في كيس التخليل ويتم وضع السمكة التي تم تمليحها.

ثم اتبعي نفس الخطوات في السكمة الثانية، ولكن عند وضعها في الكيس يجب وضعها عكس السمكة الأولى، بمعنى تكون رأس السمكة الثانية عند زيل السمكة الأولى.

بعد الانتهاء ضعي الملح على السمك من الأعلى.

ثم ضعي ورق اللورا على السمك من الأعلى.

وقومي بوضع الزيت عليه من الأعلى.

ثم قومي بتفريغ الهواء من الكيس تمامًا، ثم قومي بغلق الكيس جيداً.

ضعي الكيس في عدة أكياس والقيام بتفريغ الهواء من كل كيس على حدى وغلقها بإحكام.

اتركي الفسيخ مدة لا تقل عن أسبوع حتى 13 يوم، كما يجب وضعه في مكان دافئ

وبعد مرور ثلاث أيام يتم تقليب السمك على الجانب الأخرى حتى يتم تسوية