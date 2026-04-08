تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في إيران وضرورة تحويله إلى سلام دائم
دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
برلمان

تامر الحبال: مصر لعبت دورًا بارزا في إنهاء أخطر تصعيد بالمنطقة بين واشنطن وطهران

المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التحركات المصرية جاءت في توقيت بالغ الدقة، تزامنًا مع تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي كادت أن تدفع المنطقة إلى حافة انفجار شامل، يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر تحركت بثقلها السياسي والدبلوماسي لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مسار أكثر خطورة.

وقال الحبال ، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في سد الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران، عبر قنوات اتصال نشطة وتحركات دبلوماسية مدروسة، ساهمت في تقريب وجهات النظر وتهيئة المناخ لوقف التصعيد العسكري، الذي كان يهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف الحبال ، أن القاهرة كانت عنصرًا أساسيًا في التواصل الذي أفضى إلى التوصل لوقف إطلاق النار المؤقت، بما يعكس ثقة القوى الدولية في الدور المصري وقدرته على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان، مؤكدًا أن مصر كانت مفتاحًا رئيسيًا في هذا المسار.

وأشار إلى أن نجاح مصر في هذا الملف يأتي امتدادًا لدورها المحوري في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يبرهن على أن الدبلوماسية المصرية أصبحت ركيزة أساسية في احتواء الأزمات الإقليمية.

وشدد على أن ما تحقق يعكس رؤية استراتيجية واضحة تتبناها القيادة السياسية، تقوم على ترسيخ السلام وتغليب لغة الحوار، وهو ما عزز من مكانة مصر كطرف موثوق وقادر على التحرك بفاعلية في أصعب التحديات.

ولفت إلى أن مصر ستظل حجر الزاوية في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن جهودها في وقف نزيف الصراعات تعكس مسؤولية تاريخية تجاه شعوب المنطقة.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

جانب من اللقاء

مفتي الجمهورية يبحث مع وفد أوزبكستان تعزيز التعاون في مجالات تدريب المفتين

امتحانات الأزهر

ننشر جدول امتحانات الأزهر 2026 ابتدائي وإعدادي وثانوي PDF

هل البيع بالتقسيط بزيادة السعر ربا محرم؟

هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربح مشروع أم ربا؟.. أمين الفتوى يجيب

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

