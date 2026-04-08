خبير: الاكتشاف الجديد من الغاز يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مصر في قطاع الطاقة.

وأوضح، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أن البئر الجديدة كشفت عن احتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المكثفات، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس إمكانات واعدة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة.

وأضاف أن هذا الكشف يُعد من أبرز الاكتشافات في السنوات الأخيرة، منذ اكتشاف حقل ظهر عام 2015، والذي شكّل نقطة تحول رئيسية في قطاع الغاز المصري.