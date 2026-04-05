قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سباق مع الزمن| 24 ساعة تفصل إيران عن إنذار ترامب.. وتصعيد إسرائيلي يهدد قطاع الطاقة

القسم الخارجي

دخلت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة حرجة مع تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية خلال الساعات الأخيرة، حيث كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته التحذيرية مطالبًا طهران بالتوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز الحيوي، ملوحا بعواقب قاسية قد تطال البنية التحتية للطاقة والكهرباء في البلاد.

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" مساء السبت، ذكر ترامب بالمهلة التي منحها لإيران، قائلاً إن الوقت يوشك على النفاد، مشيرًا إلى أن أمامها 48 ساعة فقط قبل مواجهة تصعيد كبير. ومع حلول اليوم الأحد، لم يتبق سوى 24 ساعة على انتهاء هذه المهلة التي تنتهي في السادس من أبريل.

تصعيد عسكري وضربات مكثفة

ميدانيًا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة هجمات واسعة استهدفت أكثر من 120 موقعًا تابعًا للنظام الإيراني في مناطق وسط وغرب البلاد خلال يوم واحد. وشملت الضربات مجمعًا صناعيًا في مدينة ماهشهر جنوب غرب إيران، يستخدم لإنتاج مواد كيميائية تدخل في تصنيع الأسلحة.

ووفقًا للبيانات العسكرية، يعد هذا المجمع أحد المنشأتين الرئيسيتين لإنتاج المواد المستخدمة في المتفجرات والصواريخ الباليستية وأنظمة التسليح المختلفة. كما أكدت مصادر محلية وقوع ثلاثة استهدافات في المنطقة، إلى جانب قصف عدة شركات بتروكيميائية، من بينها "فجر 1 و2" و"رجال" و"أميركبير".

ترقب إسرائيلي لضوء أخضر أمريكي

في المقابل، لم تتوقف الهجمات المتبادلة، إذ تعرضت إسرائيل خلال الليل لإطلاق صاروخ إيراني سقط في منطقة غير مأهولة جنوب البلاد دون تسجيل إصابات.

وكشف مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع أن بلاده تستعد لتوجيه ضربات مباشرة إلى منشآت الطاقة الإيرانية، لكنها بانتظار موافقة الولايات المتحدة لتنفيذ هذه العمليات، التي قد تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

تحذيرات إيرانية وتصعيد في السماء

من جانبها، حذرت إيران من أن أي تصعيد إضافي سيحوّل المنطقة بأكملها إلى ساحة مواجهة مفتوحة، مهددة بعواقب واسعة النطاق. وأعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "إم كيو-9" في أجواء محافظة أصفهان وسط البلاد.

بوادر دبلوماسية رغم التوتر

ورغم حدة التصعيد، أبقت طهران باب الحلول السياسية مفتوحًا بشكل محدود، حيث أبدى وزير الخارجية عباس عراقجي استعدادًا مبدئيًا للدخول في محادثات سلام بوساطة باكستان، مؤكدًا أن بلاده لم ترفض الحوار، لكنها تشترط وقفًا نهائيًا ودائمًا للحرب التي تصفها بالمفروضة عليها.

الولايات المتحدة وإيران الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح مضيق هرمز جيش الاحتلال الإسرائيلي

