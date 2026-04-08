رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد زاده: الزمالك وافق على استلام الأرض الجديدة بـ 6 أكتوبر

أحمد هاني زاده
أحمد هاني زاده

أكد الإعلامي أحمد هاني زاده، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ، وافق بشكل رسمي على استلام الأرض الجديدة المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك كبديل عن الأرض السابقة التي كان قد تم تخصيصها في وقت سابق.

وأوضح أحمد زاده، خلال تصريحاته ، أن هذه الخطوة جاءت عقب جلسة مهمة جمعت مسؤولي نادي الزمالك مع جوهر نبيل، حيث تم خلالها مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالأرض الجديدة سواء من حيث الموقع أو المساحة أو آليات التسليم في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الجماهيرية وتوفير بنية تحتية تليق بتاريخها.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك أبدى ارتياحه الكبير لموقع الأرض الجديدة مؤكدًا أنها تتميز بموقع استراتيجي مناسب يسهل الوصول إليه وهو ما يعزز من فرص إقامة مشروع رياضي متكامل يخدم أعضاء النادي وجماهيره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدولة أظهرت خلال الفترة الأخيرة اهتماما واضحا بدعم نادي الزمالك وسواء من خلال تسهيل الإجراءات أو تقديم بدائل مناسبة، بما يضمن استقرار النادي وتوفير بيئة مناسبة لتطوير أنشطته المختلفة، مشددًا على أن هذا التحرك يعكس رغبة حقيقية في مساندة الكيانات الرياضية الكبرى.

واختتم أحمد زاده تصريحاته بالتأكيد على أن استلام الأرض الجديدة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير نادي الزمالك خاصة في ظل طموحات مجلس الإدارة لإنشاء منشآت حديثة تواكب التطور الرياضي وتساهم في تعزيز مكانة النادي على المستويين المحلي والقاري خلال السنوات المقبلة.

