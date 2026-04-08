أحمد زاده: الزمالك وافق على استلام الأرض الجديدة بـ 6 أكتوبر

أكد الإعلامي أحمد هاني زاده، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ، وافق بشكل رسمي على استلام الأرض الجديدة المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك كبديل عن الأرض السابقة التي كان قد تم تخصيصها في وقت سابق.

وأوضح أحمد زاده، خلال تصريحاته ، أن هذه الخطوة جاءت عقب جلسة مهمة جمعت مسؤولي نادي الزمالك مع جوهر نبيل، حيث تم خلالها مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالأرض الجديدة سواء من حيث الموقع أو المساحة أو آليات التسليم في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الجماهيرية وتوفير بنية تحتية تليق بتاريخها.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك أبدى ارتياحه الكبير لموقع الأرض الجديدة مؤكدًا أنها تتميز بموقع استراتيجي مناسب يسهل الوصول إليه وهو ما يعزز من فرص إقامة مشروع رياضي متكامل يخدم أعضاء النادي وجماهيره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدولة أظهرت خلال الفترة الأخيرة اهتماما واضحا بدعم نادي الزمالك وسواء من خلال تسهيل الإجراءات أو تقديم بدائل مناسبة، بما يضمن استقرار النادي وتوفير بيئة مناسبة لتطوير أنشطته المختلفة، مشددًا على أن هذا التحرك يعكس رغبة حقيقية في مساندة الكيانات الرياضية الكبرى.

واختتم أحمد زاده تصريحاته بالتأكيد على أن استلام الأرض الجديدة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير نادي الزمالك خاصة في ظل طموحات مجلس الإدارة لإنشاء منشآت حديثة تواكب التطور الرياضي وتساهم في تعزيز مكانة النادي على المستويين المحلي والقاري خلال السنوات المقبلة.