مدير العربي الأوروبي للدراسات: الأسواق بدأت تتنفس الصعداء بعد هدنة أمريكا وإيران

أكد ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، أن مسألة فتح مضيق هرمز لا تزال محل جدل كبير، في ظل تضارب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مساعدة بلاده في فتح المضيق تثير تساؤلات حول طبيعة هذا الدور وحدوده خلال فترة التفاوض.

وأوضح بكور، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران قد تسمح بمرور السفن الأمريكية عبر المضيق، باعتبار ذلك يخدم مصالحها في ظل الضغوط التي تعرضت لها مؤخرًا، لافتًا إلى أن طهران أبدت مرونة بعد مفاوضات مكثفة، رغم إعلانها تحقيق مكاسب، محذرًا من أن أي محاولة لفرض هيمنة إيرانية على المضيق قد تكون لها تداعيات سلبية على دول الخليج.

وأشار إلى أن الغموض لا يزال يحيط بمستقبل الملاحة في المضيق، سواء عبر فرض واقع جديد أو اللجوء إلى القوانين الدولية باعتباره ممرًا مائيًا دوليًا، مؤكدًا أن الأسواق الأوروبية أظهرت ارتياحًا ملحوظًا عقب التهدئة، مع تسجيل ارتفاعات قوية في مؤشرات البورصات.