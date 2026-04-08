الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شم النسيم 2026.. موعد الإجازة الرسمية

إسراء عبدالمطلب

 تمنح الإجازة من العمل المصريين فرصة للراحة والاستجمام بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية، و تُعد مناسبة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المهمة. 

ويحرص الجميع على معرفة مواعيد هذه الإجازات لتخطيط أوقاتهم وتنظيم الرحلات الأسرية أو الأنشطة الترفيهية. 

وتحلى إجازة شم النسيم 2026، باهتمام واسع بين المواطنين.

شم النسيم والإجازات الرسمية

ويُعتبر شم النسيم أحد أبرز الأعياد الشعبية في مصر، ويحتفل به المصريون منذ العصور القديمة، ويرتبط ببداية فصل الربيع والتجديد في الطبيعة. 

ومن المقرر أن تصدر الحكومة المصرية قرارات لتحديد هذا اليوم كعطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، سواء في الوزارات والمصالح الحكومية أو في شركات القطاع العام والخاص.

موعد إجازة شم النسيم 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الإثنين 13 أبريل 2026 عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم، وتشمل هذه العطلة جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العاملين في القطاع الخاص. وقد تزايدت معدلات البحث على الإنترنت حول موعد هذه الإجازة بعد الإعلان الرسمي، فيما تساءل العديد عن باقي الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

إلى جانب شم النسيم، تشمل الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026 عدة مناسبات وطنية ودينية، وهي:

الجمعة 1 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973).

أهمية معرفة مواعيد الإجازات

معرفة الإجازات الرسمية تساعد المواطنين على التخطيط للسفر، وتنظيم الأنشطة العائلية، فضلاً عن تأثيرها على الأعمال التجارية والقطاع الخاص، حيث يتم تعديل جداول العمل وفقًا لهذه المناسبات. كما تسهم هذه الإجازات في تعزيز الترابط الاجتماعي والاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية التي تشكل جزءًا من الهوية المصرية.

تشير الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 إلى حرص الدولة على منح المواطنين فرصًا للراحة والاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية والثقافية، مع التزام المؤسسات الرسمية والخاصة بتنظيم العمل وفقًا لهذه المواعيد. 

ويأتي شم النسيم في صدارة هذه الإجازات، باعتباره مناسبة وطنية شعبية ذات أهمية ثقافية كبيرة، إلى جانب مجموعة من الإجازات الدينية والوطنية التي تعكس التنوع والثراء الثقافي للمجتمع المصري.

