الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

شم النسيم إجازة رسمية| لماذا يحتفل به جميع المصريين؟.. وما سبب ارتباطه بيوم الإثنين؟

ولاء خنيزي

أعلن حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأربعاء، أن يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

تنفيذًا للقانون والقرارات المنظمة

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي ينظم الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم القانونية.

تشغيل العاملين في الإجازة

وأكدت وزارة العمل المصرية أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع ضمان كامل الحقوق المالية للعامل.

ويستحق العامل في هذه الحالة أحد الخيارين:

  • أجره عن يوم العمل + مثلي الأجر
  • أو الحصول على يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملفه الوظيفي

كتاب دوري لتعميم القرار

وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا لتوزيعه على مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن آليات تنفيذ القرار، مع التشديد على ضرورة نشر التعليمات داخل مواقع العمل والإنتاج، ومتابعة تطبيقها ميدانيًا لضمان التزام المنشآت بحقوق العاملين.

لماذا شم النسيم إجازة للجميع وليس للمسيحيين فقط؟

يُعد شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية، ويعود تاريخه إلى الحضارة المصرية القديمة، حيث كان يُعرف بمهرجان “شمو”، وهو عيد مرتبط ببداية الربيع والمواسم الزراعية.

ويرى باحثون في علم الآثار أن المصريين القدماء اعتبروا هذا اليوم رمزًا لتجدد الحياة وبداية دورة طبيعية جديدة، كما ارتبط بالزراعة وتغير الفصول في مصر القديمة.

ومع مرور الزمن، استمر الاحتفال به كموروث اجتماعي، ثم أصبح مرتبطًا بالتقويم المسيحي من حيث التوقيت، دون أن يفقد طابعه الشعبي العام.

لذلك ظل شم النسيم عيدًا وطنيًا يحتفل به جميع المصريين بمختلف دياناتهم، حيث يقومون بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات، وتناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة والبيض والبصل والخس.

كما يرجّح بعض الباحثين أن اسم “شم النسيم” مشتق من جذور مصرية قديمة تعني “الخروج إلى الطبيعة والحدائق”، في إشارة إلى الاحتفال بالربيع وتجدد الحياة.

لماذا يأتي شم النسيم يوم الإثنين فقط؟

يرتبط توقيت عيد شم النسيم دائمًا باليوم التالي لعيد عيد القيامة، وهو أحد أهم الأعياد في المسيحية.

وتبدأ هذه الدورة بفترة الصوم الكبير التي تستمر 40 يومًا، تليها طقوس أسبوع الآلام، الذي يسبق عيد القيامة، ويشمل أحد السعف وخميس العهد والجمعة العظيمة وسبت النور.

ويأتي عيد القيامة يوم الأحد، ليكون يوم الاثنين التالي له هو موعد الاحتفال بشم النسيم، وهو السبب في ثباته الزمني على يوم الاثنين من كل عام.

