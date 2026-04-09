حالة الطقس غدا الجمعة 10 أبريل 2026 .. أمطار خفيفة وارتفاع الحرارة

حالة الطقس غدًا الجمعة في مصر .. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 في مختلف المحافظات، موضحة أن البلاد ستشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع ظهور فرص ضعيفة لسقوط الأمطار في بعض المناطق الساحلية، وهو ما يعكس طبيعة الأجواء المتقلبة خلال فصل الربيع.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة إلى بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول تدريجيًا إلى مائل للحرارة إلى حار خلال فترة النهار على أغلب المناطق، في حين يعود ليكون مائلًا للبرودة إلى بارد مرة أخرى خلال ساعات الليل، ما يستدعي توخي الحذر خاصة في فترات الصباح المتأخرة والمساء.

واقرأ أيضًا:

أماكن سقوط الأمطار غدًا في مصر

أوضحت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، دون أن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية للمواطنين، لكنها تظل مؤشرًا على استمرار التقلبات الجوية المعتادة في هذا التوقيت من العام.

وتأتي هذه الأمطار بشكل خفيف وغير مؤثر، إلا أن الهيئة تنصح المواطنين بمتابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس، خاصة في المناطق القريبة من السواحل، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

الشبورة المائية وتأثيرها على الطرق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، حيث تبدأ من الساعة 4 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا، وتؤثر على مناطق واسعة تشمل شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يتطلب من قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على السلامة العامة.

نشاط الرياح على بعض المناطق

لفتت الهيئة إلى وجود نشاط ملحوظ في حركة الرياح على عدد من المناطق، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم في الساعة، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون على فترات متقطعة خلال اليوم.

وقد تسهم هذه الرياح في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات النهار، إلا أنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إثارة الأتربة في المناطق المكشوفة، وهو ما يستدعي الحذر خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

درجات الحرارة غدًا الجمعة 10 أبريل 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات، والتي جاءت على النحو الآتي.

في القاهرة تسجل درجات الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

وفي الإسكندرية تبلغ العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

أما في مطروح فتسجل العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

وفي سوهاج تصل العظمى إلى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

وفي قنا تسجل العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

أما في أسوان فتبلغ العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

تنصح الهيئة المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خلال فترات اليوم المختلفة، نظرًا للتباين الملحوظ في درجات الحرارة بين الصباح الباكر وفترة الظهيرة وساعات الليل، مع ضرورة الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية.

كما يُفضل متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات قد تطرأ على حالة الطقس، خاصة مع التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع، والتي قد تؤثر على بعض الأنشطة اليومية أو خطط السفر والتنقل.