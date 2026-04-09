الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استمرار الأجواء الربيعية لهذا الموعد.. حالة الطقس في مصر

منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، الخميس 9 أبريل 2026، في ظل تساؤلات متزايدة من المواطنين حول موعد التخلي عن الملابس الشتوية مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الحالية.

الأرصاد: لم ندخل الصيف بعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء الصيفية لم تبدأ فعليًا حتى الآن، رغم الارتفاع النسبي في درجات الحرارة. 

وأوضحت أن البلاد ما زالت تتأثر بخصائص فصل الربيع، الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والجمع بين سمات الشتاء والصيف.

وقالت إن فصل الصيف يبدأ رسميًا في 21 يونيو، مشيرة إلى أن الاستقرار الكامل في درجات الحرارة لن يتحقق قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

 

تباين ملحوظ بين درجات الحرارة

تشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس مائل للبرودة قد يصل إلى حد البرودة في بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فروق كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، تتراوح ما بين 10 و12 درجة مئوية، وهو ما يستدعي عدم التخفيف الكامل في الملابس، والاكتفاء بارتداء ملابس خريفية مناسبة.

 

الظواهر الجوية المصاحبة

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الرئيسية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ومن المتوقع أيضًا نشاط للرياح على مناطق متفرقة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

حالة البحرين

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه رياح غربية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

 

درجات الحرارة المتوقعة

سجلت درجات الحرارة اليوم في عدد من المحافظات ما يلي:

القاهرة: 26 درجة للعظمى و16 للصغرى

الإسكندرية: 23 للعظمى و13 للصغرى

أسوان: 30 للعظمى و18 للصغرى

سانت كاترين: 19 للعظمى و10 للصغرى

 

خلاصة وتوصيات

تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الربيعية المتقلبة خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارًا يقابله انخفاض ملحوظ ليلًا. 

وتوصي هيئة الأرصاد بعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية، والاعتماد على الملابس المتوسطة أو الخريفية لتجنب التعرض لنزلات البرد، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

