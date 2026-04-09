مطالب في الأهلي للتحقيق مع حكم مباراة سيراميكا كليوباترا

طالبت إدارة الكرة بالأهلي إتحاد الكره بإجراء تحقيق رسمي مع محمود وفا حكم مباراة فريقه مع سيراميكا كليوباترا التي جرت مساء الثلاثاء في الجولة الأولي من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري.

وعقدت إدارة الكرة بالأهلي إجتماعاً أمس بهدف مناقشة الظلم التحكيمي الذي وقع علي الفريق في عدم إحتساب ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وقامت الإدارة الحمراء بمخاطبة إتحاد الكرة بمطالبات تضمنت 4 بنود أولها سماع حديث غرفة تقنية الفيديو مع حكم المباراة خلال لقطة ضربة الجزاء التي لم يحتسبها محمود وفا، وطالب مسئولي الأهلي أيضا بالتحقيق مع محمود وفا فيما بدر منه تجاه الثنائي حسين الشحات ومحمد الشناوي عقب المباراة ومعه محمود حسن تريزيجيه خلال تلك المواجهة .

كما حددت الإدارة الحمراء طلب ثالث وهو افادتهم بكيفية إختيار وتعيين الحكام للمباريات خاصة أن محمود وفا قام بإدارة مباراة الفريق الأحمر مع سيراميكا في الدور الأول ثم جاء نفس الحكم في دور الحسم، وإختيار حكام لمبارياته بعينها ويتك تكراره للفرق نفسها.

وطالبت الإدارة الحمراء أيضا بموقف واضح من الجبلاية تجاه ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية كان مؤثرا في نتيجة مواجهة سيراميكا وتسبب في التعادل وفقدان الأهلي لنقطتين ثمينتين في تلك المواجهة ، وأكدت إدارة الأهلي أنها لن تتنازل في الدفاع عن حقوق فريق الفريق في بطولة الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي القطاع إن ما شهدته مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري من أخطاء تحكيمية لا يمكن السكوت عنه، وأن الأهلي سوف يستفسر من اتحاد الكرة بشكل عاجل عن معايير اختيار الحكام في المباريات.

وقال سيد عبدالحفيظ إن المطالبة بحقوق الأهلي المشروعة، وتفسير ما حدث في مباراة سيراميكا ليس معناه أننا لن نقف مع أنفسنا، بل على العكس هذا شق آخر، وهناك هيكلة وتصحيح للمسار، وأنا على يقين من أن القادم أفضل بكل تأكيد، ولكن مع ضرورة التصدي لأي محاولات تعيق الأهلي.