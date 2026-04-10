الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد سريان وقف إطلاق النار.. عيار 18 يسجل 6175 جنيهًا في السوق المحلي

محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أوسط أعيرة الذهب مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة10-4-2026 داخل محلات الصاغة.

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 18 الأوسط تداولًا 6175 جنيهًا للشراء و 6132 جنيهًا للبيع.

وشهد سعر الذهب في أغلب محلات الصاغة؛ ثباتًا من دون تغيير في مستهل التعاملات.

مع انتهاء التعاملات مساء أمس الخميس؛ زادت قيمة المعدن الأصفر بقيمة 70 جنيهًا على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 7205 جنيهًا.

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8234 جنيهًا للشراء و8177 جنيهًا للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو 7548 جنيهًا للشراء و7495 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7205 جنيهُا للشراء و 7155 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولًا 6175 جنيهًا للشراء و 6132 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 57.64 ألف جنيهًا للشراء و 57.24 ألف جنيهًا للبيع.

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4769 دولار للشراء و 4768 دولار للبيع.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس مدعومة بضعف الدولار مع ترقب المستثمرين صمود الهدنة بين واشنطن ‌وطهران وبيانات التضخم الأمريكية.

وبحلول الساعة 1537 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4796.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة ⁠إلى 4823 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال بوب هابيركورن محلل السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز "ساعد ضعف الدولار الذهب على استعادة توازنه، لكن هناك حذرا في السوق إذ يحاول المتعاملون تفسير ما يعنيه وقف إطلاق النار".

وأضاف أن أنباء وقف إطلاق النار دعمت الذهب، غير أن الأسعار ‌تراجعت ⁠مع ظهور بوادر لانحسار الأزمة.

وقصفت إسرائيل المزيد من الأهداف في لبنان، والذي تقول طهران إنه يجب إدراجه في وقف إطلاق النار، في حين لم تكن هناك أي مؤشرات على ⁠رفع إيران حصارها عن مضيق هرمز

