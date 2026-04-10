ترامب يهاجم إيران: سلوك مخزٍ في مضيق هرمز.. هذا ليس الاتفاق بيننا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مجدداً في منشور على شبكة "الحقيقة".

وكتب ترامب: "إنها تقوم بعمل سيئ للغاية، بل ومخزٍ، في السماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، هذا ليس الاتفاق الذي بيننا!".

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده لإيران عبر موقع "تروث نتوورك"، مشيرا إلى أن تدفق النفط سيعود في القريب العاجل.

وكتب ترامب: "لن تمتلك إيران أسلحة نووية أبدًا، وسيعود النفط للتدفق قريبا، سترون النفط يتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها، بالنسبة لي، لا فرق في الحالتين".

وفي المنشور نفسه، هاجم ترامب صحيفة "وول ستريت جورنال" التي كتبت أن ترامب أعلن النصر على إيران قبل الأوان، وكتب: "في الواقع، إنه نصر، ولم يعد هناك ما هو "سابق لأوانه" في هذا الأمر!".

