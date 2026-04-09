تطور مفاجئ.. ترامب وستارمر يصلان لمرحلة حاسمة لإعادة فتح مضيق هرمز

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصلا إلى "المرحلة التالية من إيجاد حل" لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي بيانٍ له، ذكر مكتب ستارمر أن رئيس الوزراء البريطاني ناقش مع ترامب "جهود المملكة المتحدة لحشد الشركاء للاتفاق على خطة عملية" لإعادة فتح هذا الممر الملاحي الحيوي.

وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على أنه مع سريان وقف إطلاق النار والاتفاق على فتح المضيق، فإننا الآن في المرحلة التالية من إيجاد حل"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع البيان: "ناقش الزعيمان ضرورة وضع خطة عملية لإعادة حركة الملاحة البحرية بأسرع وقت ممكن"، مضيفًا أن ترامب وستارمر سيتحدثان مجددًا قريبًا.