زاد 400 جنيه.. الجنيه الذهب يرتفع إلى 57.6 ألف جنيهًا في أسبوع

ارتفع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 9-4-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب مقدار 400 جنيهًا على أساس أسبوع وذلك بالمقارنة بما كان عليه يوم الأحد الماضي.

سعر الجنيه الذهب

متوسط سعر جرام الذهب

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيهًا مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية.

الذهب اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب 7200 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8228 جنيهًا للشراء و 8171 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7542 جنيهًا للشراء و7490 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا7200 جنيهًأ للشراء و 7150 جنيهُا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6171 جنيهًأ للشراء و6128 جنيهاً للبيع .

وبلغ سعر الجنيه الذهب 57.6 ألف جنيه للشراء و57.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4770 دولار للشراء و 4769 دولار للبيع.