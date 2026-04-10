الأهلي يتخطى الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة كأس مصر - رجال للموسم 2025-2026.

جاء ذلك بعدما تخطى الأهلي نظيره الجزيرة بنتيجة 3-0، في لقاء نصف النهائي الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25-20

25-13

25-11

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل مباراة سموحة مع الزمالك في نصف النهائي الآخر، على صالة الدكتور حسن مصطفى.

ويقام النهائي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:00 مساءً بين الفرق المتأهلة، ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع في الساعة 4:00 مساءً بين الخاسرين في نصف النهائي.

وتعد بطولة كأس مصر آخر بطولات الموسم المحلي 2025-2026.

وتوج النادي الأهلي بألقاب الدوري الممتاز ودوري المرتبط و كأس السوبر لهذا الموسم.