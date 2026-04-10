عبد الفضيل: الأهلي مازال مرشحا للتتويج بالدوري

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قدم مستوى أفضل في مواجهة سيراميكا كليوباترا مقارنة بأدائه في مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز.

وقال عبد الفضيل خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الفريق لا يزال يعاني من غياب المهاجم الصريح القادر على استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى.

وأضاف أن المهاجم مروان عثمان لاعب جيد لكنه يفتقد للثقة في بعض الأوقات، مطالبًا إياه بضرورة الإيمان بقدراته، خاصة أنه انضم للأهلي ويحظى بثقة الجهاز الفني.

وأشار عبد الفضيل إلى أن الأهلي ما زال في سباق المنافسة على لقب الدوري، موضحًا أن فارق النقاط الحالي يمكن تعويضه، مستشهدًا بما حدث في الموسم الماضي عندما نجح الفريق في التتويج بالبطولة رغم وجود فارق وصل إلى 7 نقاط.