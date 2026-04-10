مدحت عبد الهادي: لقطة الأهلي وسيراميكا ضربة جزاء.. والدوري في طريقه للزمالك

علق مدحت عبد الهادي، نجم الكرة المصرية السابق، على اللقطة المثيرة للجدل خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وقال عبد الهادي خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه كان يرى منذ فترة أن المنافسة في الدوري تميل لصالح الزمالك، مشيرًا إلى أن الأداء في بعض المباريات الأخيرة يؤكد ذلك.

وأضاف أن جماهير الزمالك تمثل عنصر دعم ودافع قوي للفريق، معربًا عن أمله في استمرار الانتصارات قائلًا إن “المكسب بيجيب مكسب”.

وفيما يخص لقطة مباراة الأهلي وسيراميكا، أوضح عبد الهادي أنه من وجهة نظره فهي تستحق احتساب ركلة جزاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يخرج أحد مسؤولي لجنة الحكام بعد كل جولة لشرح القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، وتوضيح أسباب احتساب أو عدم احتساب بعض الحالات.