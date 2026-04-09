الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

دعم رسمي .. صفحة الأهلي تساند الشناوي بعد قرار الإيقاف والغرامة

الشناوي
يارا أمين

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على دعم قائد الفريق، محمد الشناوي، عقب قرار إيقافه وتغريمه ماليًا، على خلفية أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري.

وجاءت مساندة الأهلي لحارسه في رسالة واضحة تؤكد الثقة الكاملة في الشناوي، ودعمه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الجدل التحكيمي الذي شهدته المباراة، واعتراض لاعبي الفريق على بعض القرارات.

وكانت رابطة الأندية قد قررت إيقاف محمد الشناوي لمدة 4 مباريات، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه، بسبب واقعة اعتراضه على حكم اللقاء.

ويأتي دعم الأهلي للشناوي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق، ومساندة لاعبيه في ظل التحديات التي يواجهها خلال منافسات الدوري

عقوبات رابطة الاندية

وكانت رابطة الأندية قد أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى، وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي:

إيقاف فخري لاكاي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف وائل رأفت سيد محمد، محلل أداء فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف أمين عمر النور الأمين، مدرب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "الفار" أثناء مراجعة الحالات.

توقيع غرامة مالية على محمد السيد محمد الشناوي، لاعب فريق الأهلي، قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، وإيقافه أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف).

إيقاف وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "الفار" أثناء مراجعة الحالات.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

الأهلي محمد الشناوي سيراميكا كليوباترا رابطة الأندية فخري لاكاي

