نماذج البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية 2026.. اطلع عليها الآن

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن إتاحة النماذج التجريبية لنظام "البوكليت" لطلاب القسمين العلمي والأدبي ​في إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك لمساعدة الطلاب على التأقلم مع شكل الامتحانات ونمط الأسئلة قبل انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام.

​إعداد متميز بإشراف قيادات الأزهر

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه ​تم إعداد هذه نماذج البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية بدقة عالية من خلال نخبة من مستشاري المواد الدراسية (العلوم الشرعية، العربية، والثقافية)، بناءً على تكليف مباشر من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والذي شدد على ضرورة مطابقة النماذج للمعايير الفنية والتربوية الحديثة.

​كما تولى الإشراف المباشر على تنفيذ هذا العمل الضخم، الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، لضمان وصول هذه النماذج للطلاب في وقت مبكر يتيح لهم التدريب الكافي.

​تفاصيل نماذج البوكليت

وتغطي نماذج البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية كافة المواد الشرعية، العربية، والمواد الثقافية (العلمية والأدبية) حيث أن ​نظام البوكليت تم تصميم الأسئلة له وفق نظام "دمج الأسئلة بالإجابة"، وهو النظام المتبع في امتحانات الشهادة الثانوية.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه النماذج تهدف إلى كسر حاجز الرهبة لدى الطلاب وتدريبهم على كيفية إدارة الوقت وتوزيع المجهود داخل اللجنة.

و​يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النسخ الإلكترونية من النماذج التجريبية وتحميلها من خلال الرابط التالي