عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الهندية، قالت إن الولايات المتحدة والهند توقعان اتفاقية بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة.

كما أكد وزير خارجية الهند، أهمية الحفاظ على حرية الملاحة البحرية، مشددًا على ضرورة ضمان أمن واستقرار الممرات البحرية الدولية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

الحلول السلمية في التعامل مع الأزمات أولوية

وأضاف وزير الخارجية الهندي، في مؤتمر نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن بلاده تميل إلى الحلول السلمية في التعامل مع الأزمات، مؤكدًا دعم الهند لكافة الجهود الرامية إلى احتواء التوترات عبر الحوار والدبلوماسية.

وأشار إلى أن الهند تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة للدول.



