من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قبل الفجر.. 4 معجزات لا تغفلها

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قبل الفجر .. سورة الكهف يوم الجمعة هي نور يهدي من يقرؤها فهي كافية للمسلم عن فعل المعاصي، ترشده إلى طرق الخير والابتعاد عن الشر.

جاء عن عبدالله بن عمر "رضي الله عنه" أن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين).

وتلاوة عشر آيات من سورة الكهف تقي من فتنة المسيح الدجال، كما أن قراءة الكهف في يوم الجمعة تضيء ما بين الجمعتين.

وسورة الكهف تقي من فتن الدنيا، حيث تضم سورة الكهف حكماً ومواعظ كثيرة، تشتمل في محتواها بعض الفتن الموجودة في الدنيا والتي يواجهها الإنسان دائماً، طوال فترة حياته، ومنها فتنة الدين والتي وردت في قصة أصحابِ الكهف، وكيف استعان الفتية بالله، وهربوا من كفر قومهم، فحماهم الله ونجّاهم من الشر والكفر.

وكذلك فتنة المال التي وردت في قصة صاحب الجنتين، وفشل الرجل صاحب الإيمان الضعيف في الاختبار، بالإضافة إلى فتنة العلم والتي جاءت في قصة الخضر مع سيدنا موسى "عليه الصلاة والسلام"، وشكر النعمة وكيفية المحافظة عليها، وفتنة الملك والسلطة التي وردت في قصةِ ذي القرنين، وكيف نجا ذو القرنين من هذا الابتلاء بشكر النعمة العظيمة.

وقد ورد في فضل سورة الكهف في الحفظ من فتنة المسيح الدجال الكثير من الأحاديث منها:

ورد عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: "مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ".

أخرج مُسلم في صحيحه بحديثٍ طويلٍ متعلق بالدجّال: (فمَن أَدْرَكَهُ مِنكُمْ، فَلْيَقْرَأْ عليه فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ).

بينما قال البعض أن لآخر عشر آياتٍ من سورة الكهف الثواب الأكبر، كما ورد في الرواية التي أخرجها ابن حبّان: (مَن قرَأ عَشْرَ آياتٍ مِن آخِرِ الكهفِ عُصِم مِن الدَّجَّالِ).

قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة

تظل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة من الأمور التي يتسابق فيها المسلمون، خاصة في الساعات الأولى من العيد الأسبوعي للأمة الإسلامية الخاتمة.

وقد ثبت عن النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، فقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءةسورة الكهف، منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ منسورة الكهفيعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة نستعرض فوائد سورة الكهف و فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة فهي من الأمور التى لا غنى لأي مسلم والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسنة مهجورة ارتبطت بهذا اليوم المبارك.

ويوم الجمعة هو من أوقات إجابة الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع اقتراب ساعة الإجابة لا تبخل على نفسك ثواب ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء بما ورد في سورة الكهف باعتبارها من المنجيات من فتن الدنيا والآخرة.

وفي أفضل وقت لقراءة سورة الكهف، قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.

ثبت في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أمور عظيمة منها:

ثبت في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أمور عظيمة منها:

أولاً: أن قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف تحمي وتحفظ قارئها من فتنة المسيح الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»

ثانياً: أن سورة الكهف نور يضيء طريق الهداية لمن يقرؤها، فقال الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد أن قراءتها تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وعن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بالتحديد ، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

ذكر العلماء أنها تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.

