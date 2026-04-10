الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قبل الفجر.. 4 معجزات لا تغفلها

إيمان طلعت

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قبل الفجر.. سورة الكهف يوم الجمعة هي نور يهدي من يقرؤها فهي كافية للمسلم عن فعل المعاصي، ترشده إلى طرق الخير والابتعاد عن الشر.

جاء عن عبدالله بن عمر "رضي الله عنه" أن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين).

وتلاوة عشر آيات من سورة الكهف تقي من فتنة المسيح الدجال، كما أن قراءة الكهف في يوم الجمعة تضيء ما بين الجمعتين.

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة

وسورة الكهف تقي من فتن الدنيا، حيث تضم سورة الكهف حكماً ومواعظ كثيرة، تشتمل في محتواها بعض الفتن الموجودة في الدنيا والتي يواجهها الإنسان دائماً، طوال فترة حياته، ومنها فتنة الدين والتي وردت في قصة أصحابِ الكهف، وكيف استعان الفتية بالله، وهربوا من كفر قومهم، فحماهم الله ونجّاهم من الشر والكفر.

وكذلك فتنة المال التي وردت في قصة صاحب الجنتين، وفشل الرجل صاحب الإيمان الضعيف في الاختبار، بالإضافة إلى فتنة العلم والتي جاءت في قصة الخضر مع سيدنا موسى "عليه الصلاة والسلام"، وشكر النعمة وكيفية المحافظة عليها، وفتنة الملك والسلطة التي وردت في قصةِ ذي القرنين، وكيف نجا ذو القرنين من هذا الابتلاء بشكر النعمة العظيمة.

وقد ورد في فضل سورة الكهف في الحفظ من فتنة المسيح الدجال الكثير من الأحاديث منها:
ورد عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: "مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ".

أخرج مُسلم في صحيحه بحديثٍ طويلٍ متعلق بالدجّال: (فمَن أَدْرَكَهُ مِنكُمْ، فَلْيَقْرَأْ عليه فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ).

بينما قال البعض أن لآخر عشر آياتٍ من سورة الكهف الثواب الأكبر، كما ورد في الرواية التي أخرجها ابن حبّان: (مَن قرَأ عَشْرَ آياتٍ مِن آخِرِ الكهفِ عُصِم مِن الدَّجَّالِ).

قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة 

تظل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة من الأمور التي يتسابق فيها المسلمون، خاصة في الساعات الأولى من العيد الأسبوعي للأمة الإسلامية الخاتمة.

وقد ثبت عن النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، فقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءةسورة الكهف، منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ منسورة الكهفيعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة نستعرض فوائد سورة الكهف و فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة فهي من الأمور التى لا غنى لأي مسلم والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسنة مهجورة ارتبطت بهذا اليوم المبارك.

ويوم الجمعة هو من أوقات إجابة الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع اقتراب ساعة الإجابة لا تبخل على نفسك ثواب ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء بما ورد في سورة الكهف باعتبارها من المنجيات من فتن الدنيا والآخرة.

وفي أفضل وقت لقراءة سورة الكهف، قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.

فواتح سورة الكهف قبل النوم.. هل تمنع من الكوابيس؟
آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها
قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة
ثبت في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أمور عظيمة منها:

أولاً: أن قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف تحمي وتحفظ قارئها من فتنة المسيح الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، فقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءةسورة الكهف، ومنها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين، وقال رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»
ثانياً: أن سورة الكهف نور يضيء طريق الهداية لمن يقرؤها، فقال الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد أن قراءتها تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وعن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بالتحديد ، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.
ذكر العلماء أنها تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قبل الفجر سورة الكهف قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قبل الفجر من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

الحج

انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

بالصور

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

رنجة
رنجة
رنجة

فيديو

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد