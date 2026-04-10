بعد تجاوزات التلاوة.. نقيب القراء يتوعد عائلة "عنتر" بالملاحقة أمام النائب العام

علق الشيخ محمد حشاد، نقيب مقرئي القرآن الكريم وشيخ عموم المقارئ المصرية، على مقطع فيديو للشيخ هشام سمير عنتر يظهر فيه وهو يتمايل أثناء تلاوته للقرآن الكريم في أحد العزاءات، مؤكداً أن ما يقدمه هذا المدعى لا يمثل القراءة الصحيحة للقرآن.



تحريف التلاوة

وقال حشاد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "هذا الشاب ليس قارئاً ولا مقرئاً، على الرغم من أن والده كان مقرئاً معروفاً، وجده عنتر مسلم. للأسف، دأبت هذه الأسرة على تحريف التلاوة واتباع قراءات غير موجودة في كتب القراءات المعتمدة".



وأضاف: "نصحناه مراراً، لكن لم يلتزموا، وأخوه أيضاً يتبع نفس النمط هناك فرق بين التحريف في النص وبين التحريف في الأداء والتجويد، وهم يقعون في الأخير".



وأشار نقيب القراء إلى أن القرآن الكريم نزل مجوداً، وأن علم التجويد جزء أساسي من فهم التلاوة الصحيحة، مستشهداً بقوله تعالى: "ورتل القرآن ترتيلا"، مؤكداً أن تجاوز الأسرة للضوابط المقبولة في التجديد يعد خرقا لقدسية النص.



وأكد حشاد أن الفيديو الأخير سيتم نشره على صفحة النقابة لتحذير الجمهور من التعامل مع هذا المدعى، وأن الأمر سيحال إلى النائب العام عبر المستشار القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تحديد الحدود الفاصلة

كما شدد على أهمية تحديد الحدود الفاصلة بين التجديد المقبول في التلاوة وما يعتبر إخلالاً بقدسية القرآن، مؤكداً أن أي قراءة أو أداء خارج قواعد التجويد الصحيحة قد يعتبر تحريفاً غير مقبول.

