هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أماكن آمنة في الإسلام نص عليها القرآن.. ما هي؟

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

كشف الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، عن الأماكن الآمنة في الإسلام والتي نص عليها القرآن الكريم، منوها أن نعمة الأمن والأمان تُعد من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان.

وأضاف أحمد عصام فرحات، في تصريح له، أن القرآن الكريم ذكر ثلاثة أماكن في العالم يتوفر فيهم الأمن والأمان، وهم: الجنة، والمسجد الحرام، ومصر.

مصر أرض مباركة

وأوضح، أن مصر أرض مباركة، مشى على ترابها الأنبياء والصالحون، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الشهيرة: "استوصوا بأهلها خيرًا"، لما لها من مكانة عظيمة وصلة نسب ممتدة عبر السيدة هاجر وأبنها سيدنا إسماعيل عليه السلام.

وأشار إلى أن المصريين هم "خير أجناد الأرض"، مستندًا إلى الحديث النبوي الشريف، موضحًا أن ذلك يرجع إلى كونهم في رباط إلى يوم القيامة، وهو ما يعكس دورهم التاريخي في حماية الأمة والدفاع عنها.

وأضاف أن مصر كانت دائمًا سندًا وعونًا للأمة، مستشهدًا بموقفها في عهد عمر بن الخطاب، عندما أمدّ أهلها المدينة المنورة بالمؤن خلال عام الرمادة، في مشهد يجسد كرم الشعب المصري وتكاتفه.

وتحدث عن معالم مصر المباركة، مشيرًا إلى نهر النيل الذي يُعد من أنهار الجنة، وأرض سيناء المباركة، وجبل الطور الذي أقسم الله به، إضافة إلى المعالم التاريخية العريقة مثل الأهرامات، ودور الأزهر الشريف كمنارة للعلم والاعتدال.

