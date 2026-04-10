ستارمر يبحث مع قادة الخليج أمن الملاحة في مضيق هرمز وسط انتقادات أمريكية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه التقى قادة البحرين والإمارات العربية المتحدة، وأدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج خلال محادثة مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

كما ناقش مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، أزمة مضيق هرمز وضرورة العمل على استعادة حرية حركة البضائع لدعم سلاسل التوريد العالمية.





تعرض ستارمر مؤخراً لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب خيبة أمل الأخير من عدم اتخاذ حلفائه في الناتو أي إجراء بشأن فتح مضيق هرمز، كما انتقد انتقاد الرئيس لسلوك بريطانيا فيما يتعلق بجزر تشاغوس، والتي تشمل "جزيرة القاذفات" دييغو غارسيا، التي تعرضت لهجوم من إيران خلال الحرب.



في وقت سابق، أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن ستارمر وترامب تحدثا وناقشا "ضرورة وضع خطة لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز". ووفقًا للبيان، ناقش ستارمر أيضًا مع ترامب جهود بريطانيا لحشد الشركاء الذين سيوافقون على مثل هذه الخطة