بتمويل ألماني.. إسرائيل ترفع وتيرة إنتاج صواريخ آرو 3 الدفاعية

كشف تقرير في صحيفة اقتصادية، أن وتيرة إنتاج صواريخ “آرو 3” في إسرائيل شهدت تسارعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، في ظل ارتفاع الطلب عليها خلال الحرب المستمرة وتزايد استخدام منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الصواريخ الباليستية القادمة من إيران واليمن.



وبحسب التقرير، فإن الخلافات بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل أدت خلال الأشهر الماضية إلى تأخير في اتخاذ قرارات تتعلق بتوسيع الإنتاج، بسبب الجدل حول تمويل صفقات التسلح المرتبطة بمنظومة “آرو”.



وأشار التقرير إلى أن صفقات ضخمة أبرمت مع ألمانيا، تقدر بمليارات الدولارات، لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل وتوسيع إنتاج الصواريخ الاعتراضية، ما ساهم في رفع معدل التصنيع بشكل كبير خلال العامين الأخيرين.



وتُعد منظومة “آرو 3” من أبرز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، حيث تُستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، في إطار منظومة دفاع متعددة الطبقات تشمل أيضًا “مقلاع داود” و“القبة الحديدية”.



كما لفت التقرير إلى أن تكلفة الصاروخ الواحد من “آرو 3” تتجاوز مليوني دولار، وسط تقديرات بأن المخزون تعرض لضغوط كبيرة خلال الحرب، ما دفع المؤسسة الأمنية إلى تسريع وتيرة الإنتاج لتعويض النقص وتعزيز الجاهزية الدفاعية.



ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل تطوير منظوماتها الدفاعية لمواكبة التهديدات المتزايدة، مع الإشارة إلى استمرار الجدل الداخلي بشأن التمويل وتوزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية المختلفة.