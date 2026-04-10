قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكبر سعر دولار في السوق الرسمية اليوم
نماذج البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية 2026.. اطلع عليها الآن
بعد تجاوزات التلاوة.. نقيب القراء يتوعد عائلة "عنتر" بالملاحقة أمام النائب العام
بتمويل ألماني.. إسرائيل ترفع وتيرة إنتاج صواريخ آرو 3 الدفاعية
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم.. شبورة صباحية ورياح نشطة على أغلب الأنحاء
لما تعرف تلعب تعالى اتكلم معايا.. كواليس صادمة في مباراة الأهلي وسيراميكا
فضل صلاة الفجر وحكم الشرع في التكاسل عنها.. 4 وسائل لأدائها في وقتها
قبل شم النسيم.. طرق التفرقة بين البيض السليم والفاسد لتجنب التسمم
اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
وزارة التضامن تستعد لموسم الحج بتدريب المشرفين
ترامب يهاجم إيران: سلوك مخزٍ في مضيق هرمز.. هذا ليس الاتفاق بيننا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بتمويل ألماني.. إسرائيل ترفع وتيرة إنتاج صواريخ آرو 3 الدفاعية

فرناس حفظي

كشف تقرير في صحيفة اقتصادية، أن وتيرة إنتاج صواريخ “آرو 3” في إسرائيل شهدت تسارعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، في ظل ارتفاع الطلب عليها خلال الحرب المستمرة وتزايد استخدام منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الصواريخ الباليستية القادمة من إيران واليمن.


وبحسب التقرير، فإن الخلافات بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل أدت خلال الأشهر الماضية إلى تأخير في اتخاذ قرارات تتعلق بتوسيع الإنتاج، بسبب الجدل حول تمويل صفقات التسلح المرتبطة بمنظومة “آرو”.


وأشار التقرير إلى أن صفقات ضخمة أبرمت مع ألمانيا، تقدر بمليارات الدولارات، لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل وتوسيع إنتاج الصواريخ الاعتراضية، ما ساهم في رفع معدل التصنيع بشكل كبير خلال العامين الأخيرين.


وتُعد منظومة “آرو 3” من أبرز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، حيث تُستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، في إطار منظومة دفاع متعددة الطبقات تشمل أيضًا “مقلاع داود” و“القبة الحديدية”.


كما لفت التقرير إلى أن تكلفة الصاروخ الواحد من “آرو 3” تتجاوز مليوني دولار، وسط تقديرات بأن المخزون تعرض لضغوط كبيرة خلال الحرب، ما دفع المؤسسة الأمنية إلى تسريع وتيرة الإنتاج لتعويض النقص وتعزيز الجاهزية الدفاعية.


ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل تطوير منظوماتها الدفاعية لمواكبة التهديدات المتزايدة، مع الإشارة إلى استمرار الجدل الداخلي بشأن التمويل وتوزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية المختلفة.

صواريخ “آرو 3” إسرائيل اليمن الصواريخ الباليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ارشيفيه

بالصور

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

