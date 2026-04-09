الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مدحت الكمار : وقف العمليات بين إيران والولايات المتحدة خطوة إيجابية

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن إعلان وقف العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يمثل تطورًا مهمًا في مسار الأحداث الإقليمية، ويعكس توجهًا نحو تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن منطق التصعيد والصراع.

وأوضح  الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التطور يُعد خطوة إيجابية من شأنها أن تسهم في حماية المنطقة من الانزلاق إلى دوائر أوسع من التوتر، مشددًا على ضرورة استثمار هذه المرحلة لدعم مسار الحوار بين الأطراف المختلفة، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعبت دورًا محوريًا خلال الفترة الماضية في الدعوة إلى ضبط النفس واحتواء الأزمات، مؤكدًا أن التحركات المصرية الداعمة للتهدئة تعكس ثقل الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية، وقدرتها على التعامل مع الملفات الشائكة بحكمة واتزان.

وأضاف مدحت الكمار، أن مصر تواصل أداء دورها كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، من خلال تحركات دبلوماسية متوازنة وجهود مستمرة لدعم الأشقاء في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد نائب القليوبية، على أن النهج المصري القائم على تعزيز الحوار وتغليب لغة العقل يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أن الحلول العسكرية لا تجلب سوى المزيد من التعقيد والمعاناة للشعوب.

واختتم النائب مدحت الكمار، تصريحاته بالتأكيد على أهمية البناء على هذا التطور الإيجابي، داعيًا إلى استمرار الجهود الدولية والإقليمية لدفع مسار التهدئة، والعمل على تحقيق تسويات عادلة وشاملة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية في المنطقة.

النائب مدحت الكمار مجلس النواب وقف العمليات العسكرية

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

الشناوي

دعم رسمي .. صفحة الأهلي تساند الشناوي بعد قرار الإيقاف والغرامة

دبلومة التدريب الأفريقية

إجراء اختبارات دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8

الاتفاق والرياض

الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية مثيرة في دوري روشن

بالصور

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة أم علي بالجلاش

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

طارق الشناوي مع يمنى البداروي

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

رنجة

هل تسبب حساسية الجيوب الأنفية ألم الأسنان؟.. طرق الوقاية

تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان

فيديو

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد