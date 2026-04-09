مدحت الكمار : وقف العمليات بين إيران والولايات المتحدة خطوة إيجابية

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن إعلان وقف العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يمثل تطورًا مهمًا في مسار الأحداث الإقليمية، ويعكس توجهًا نحو تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن منطق التصعيد والصراع.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التطور يُعد خطوة إيجابية من شأنها أن تسهم في حماية المنطقة من الانزلاق إلى دوائر أوسع من التوتر، مشددًا على ضرورة استثمار هذه المرحلة لدعم مسار الحوار بين الأطراف المختلفة، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعبت دورًا محوريًا خلال الفترة الماضية في الدعوة إلى ضبط النفس واحتواء الأزمات، مؤكدًا أن التحركات المصرية الداعمة للتهدئة تعكس ثقل الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية، وقدرتها على التعامل مع الملفات الشائكة بحكمة واتزان.

وأضاف مدحت الكمار، أن مصر تواصل أداء دورها كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، من خلال تحركات دبلوماسية متوازنة وجهود مستمرة لدعم الأشقاء في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد نائب القليوبية، على أن النهج المصري القائم على تعزيز الحوار وتغليب لغة العقل يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أن الحلول العسكرية لا تجلب سوى المزيد من التعقيد والمعاناة للشعوب.

واختتم النائب مدحت الكمار، تصريحاته بالتأكيد على أهمية البناء على هذا التطور الإيجابي، داعيًا إلى استمرار الجهود الدولية والإقليمية لدفع مسار التهدئة، والعمل على تحقيق تسويات عادلة وشاملة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية في المنطقة.