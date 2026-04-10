كيف تسرع هاتفك الأندرويد القديم

يعاني الكثيرون من أصحاب الهواتف الذكية خاصةً العاملة بنظام أندرويد، التي تجمع داتا بشكل مستمر مما يجعل بعضها مع الوقت بطيئة.

وحينها يتم التفكير في شراء آخر جديد مكانه لحل هذه المشكلة، ولكن الحل بسيط جداً ولن يكلفك أي أموال على الإطلاق، كل ما عليك فعله هو القيام ببعض الإعدادات على هاتفك.

والتي تهدف لتفريغ الذاكرة الداخلية وكذلك المؤقتة، لكي يصبح الجهاز سريعاً، ولا تعاني من مشاكل التوقف المفاجىء والعجز عن تنفيذ المهام المطلوبة.

خطوات تسريع هاتفك الأندرويد القديم

1- اذهب إلى الإعدادات

2- اختر التطبيقات

3- لاحظ التطبيقات التي تستهلك مساحة ذاكرة كبيرة واضغط عليها

4- فرغ الذاكرة المؤقتة وكذلك الذاكرة المخزنة

5- أي تطبيق لا تستخدمه قم بتعطيله

6- أعد تشغيل جهازك وستجده أسرع كما كان في بداية استخدامك له.