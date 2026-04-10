تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

حل الفنان نضال الشافعي ، ضيفًا على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة، لتكريمه عن تميزه بالموسم الدرامي الرمضاني.

مسلسل درش

وخلال الندوة، عبر نضال الشافعي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، قائلا: «كان بقالي فترة ما عملتش الفكرة الشعبية دي أو الفكرة بتاعت الكاركتر الشعبي اللي عايش في الحارة .. ممكن آخر مرة كانت في فرقة ناجي عطاالله وقبلها كان تامر وشوقية بدور سيد ميكروباص».

وتابع نضال الشافعي: «لما جيت بفكر إن إحنا نعمل كاركتر بكر في مسلسل درش وجلست مع الأفاضل المخرجين أحمد خالد أمين وأنا وعمرو الدرديري ومحمود حجاج وتكلمنا في تفاصيل الشخصية ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام.

واستطرد: وفي الجلسة فتحنا بعض المناطق الجديدة والزوايا الجديدة في الكاركتر اللي يتقدم ده عشان ما يبقاش شبه حاجة قبل كده ولذلك هتلاقيه إلى حد ما شكله مهندم شوية مش زي الأدوار اللي قبل كدة».

واستطرد نضال الشافعي: «محمد علي رزق بقدم له كل التحية والتقدير أخويا التوأم كان عظيم في دور هلال ربنا يحميه .. وطبعا أساتذتنا الكبار رياضي الخولي وسلوى خطاب كانوا جبابرة.. وكاركتر بكر عجبني لأن أنا دايماً بحب الشخص الشرير أبو دم خفيف .. لكن الشر الصريح ده بيتعبني شوية».

وأضاف نضال الشافعي: «شخصية بكر قريبة من الناس واللي يشوفها يقول والله الواد ده بنشوفه في القهوة وما بيرضاش يحاسب على حاجة».

كما رد نضال الشافعي، على ما تردد حول الخلاف بسبب تتر مسلسل درش، نافيا وجود خلاف بين الأبطال حول ترتيب الأسماء أو كتابتها من عدمه.

وقال نضال الشافعي: «ده مسلسل نجم كبير زي مصطفى شعبان، وحتى مصطفى نفسه لو ما اتكتبش اسمه على التتر فمعروف إن المسلسل بتاعه وإحنا كان ككرو عمل بشكل عام يعني كان يهمنا الوجبة الدرامية اللي إحنا بنقدمها .. وترتيب الأسماء ده بتاع الجمهور لكن بشكل عام كلنا كنا مرضيين ما عندناش الأزمة دي وما اتكلمناش في فكرة التتر والأسماء والتفاصيل دي».

وتابع نضال الشافعي: «ساعات لما بيبقى فيه مجموعة كبيرة من النجوم في عمل من الأعمال الشركة المنتجة بتحاول ما تثيرش أزمة .. زي مثلا بيكتبوا بالحروف الأبجدية أو على حسب الظهور

وأضاف نضال الشافعي: «ما حصلش مشاكل في مسلسل درش وما قطعناش شعور بعض ولا اي حاجة من دي».

رياض الخولي وسلوى خطاب جبابرة

وخلال الندوة، تحدث نضال الشافعي، عن كواليس عمله في مسلسل درش، للفنان مصطفى شعبان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، مشيرا إلى أن شخصية بكر، التي لعبها في الأحداث قريبة من الواقع.

استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

وخلال الندوة، تحدث نضال الشافعي عن كواليس التحضير لشخصية مصطفى مشهور، بمسلسل رأس الأفعى، قائلا: «أنا لي الشرف الكبير أني أشارك في الأعمال الوطنية الكبيرة اللي مصر بتقدمها للمصريين وللوطن العربي كله كدروس مستفادة من الأحداث اللي احنا شوفناها».

وتابع نضال الشافعي: «أنا سعيد جدا باشتراكي في هذه الأعمال الوطنية مثل الاختيار الجزء الثاني كنت عامل الشاب السابق سليمان السيناوي هذا المحب للوطن اللي ضحى بحياته في سبيل إعلاء كلمة الوطن وإعلاء كلمة الله فده كان شيء بالنسبة لي مشرف جدا وشاركت مع أخويا النجم أحمد عز في هجمة مرتدة برضو كنت سعيد بالاشتراك في هذا العمل لأن أنا أعمل رجل من رجال المخابرات فده كان شرف عظيم جدا لي يعني ثم بعد كده بقى لما جي في رأس الأفعى وأنا باعتبره من وجهة نظري يعني امتداد لفكرة الإختيار وأجزاء الإختيار».

واستطرد نضال الشافعي: «كنت سعيد جدا بالعمل مع نجوم مسلسل رأس الأفعى.. وشخصية مصطفى مشهور فهو اسم المسلسل رأس الأفعى اسمه على مسمى للمسلسل كله يعني بصراحة ويعتبر مصطفى مشهور من رؤوس الأفاعي اللي كانت موجودة في فترة من الفترات اللي كان محرك للأحداث بشكل أو بآخر يعني الموضوع بالنسبة لي على قد ما فكرة انه كان واحد ضيف شرف موجود فيه بس كانت مسئولية كبيرة في العرض مهم جدا ان انت تبقى على مستوى المسئولية في التقديم.

وأضاف نضال الشافعي: «هذا العمل خلاني أذاكر بشكل اكتر من اللازم يعني قريت عنه كتير قريت عن الفترة كتير جبت أفلام تسجيلية لـ مصطفى مشهور اتفرجت عليه هو بيتكلم وبيدي محاضرات قاعد في اجتماعات شفت طريقته شفت اسلوبه شفت طريقة كلامه وطبقة الصوت بتاعته.. وربنا سبحانه وتعالى رزقنا التوفيق».

بتعايش مع الشخصية اللي بعملها

كما تحدث نضال الشافعي، عن كواليسه قبل التصوير، قائلا: «أنا اشتغلت مسرح كتير فعندي المعايشة هي التمثيل حتى في الضحك .. وأنا اتعلمت من المعهد واتعلمت من أستاذ خالد جلال إن لو انت مش مصدق الضحك هيبقى استظراف ملوش لازمة.. فالتمثيل هو معايشة لحظات إنسانية كاملة».

وتابع نضال الشافعي: «أنا أولادي في البيت، والله يرحمها المدام، كانوا يلاحظوا عليا اني متنرفز وأنا شغال أو متغير فيعرفوا إني يعمل شخصية جديدة.. لدرجة إنهم قالولي إنت لما بتعمل حاجة إحنا بنشوف الويل في البيت، فـ ساعات يكون متأثر بشخصية شرير بعملها وساعات وفجأة يلاقوا ضحك ووتنطيط لما بعمل كوميدي».

وأضاف نضال الشافعي: «فكرة المعايشة دي بالنسبة لي زي العلاج النفسي لأن فيها بتنسلخ تماما من شخصيتك بتفاصيلها بحياتك بمشاكلك بفرحك بحزنك بكل حاجة وتعيش حياة بني آدم آخر بكل تفاصيلها بكل أحاسيسها».

الإخوان ورم سرطاني ومصر في وضع أمني محترم

كما تحدث نضال الشافعي، عن أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد إطلاعه على وثائقيات ومصادر حول أفكارهم خلال تحضيره لشخصية مرشدهم الأسبق مصطفى مشهور.

وقال نضال الشافعي: «الناس دي عندها باب سحري وهو الدين وإحنا في مصر الدين له مكانة عظيمة جداً والشباب الصغير يعني ما بيبقاش حاسب الأشياء بشكل سليم لأنه ما بيبقاش عنده كم المعلومات الكافي أو كم الوعي الكافي اللي يسمح بالرد وتجاذب الحديث.. لكن هم بيدخلوا من باب واحد ومعروف دخلته في أي زمن واحدة، تحب ربنا أو لا، تحب سيدنا رسول الله أو لا، تحب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل تحب الجنة أو لأ؟ .. فدي بجد آفة ومصيبة وورم سرطاني كبير جدا في كيان أي أمة إنه يبقى الناس دي تخش وتتوغل وتنتشر وتبتدي تسيطر على أدمغة شبابنا الصغير اللي لم يكتمل وعيهم بأمان كامل وياخدوهم من سن صغير والجوامع في المناطق الشعبية كانوا موجودين بكثافة ويبدأوا من مدخل تحفيظ القرآن وبعدين يدخلوا في عقولهم الأفكار المسمومة زي حمل السلاح وباقي الأفكار بتاعت قيادتهم يعني على حسب ما أنا كنت بقول في سيد قطب وما شابه من أفكار وكتب ويطلع لنا هذا الناتج الصعب للأسف والأحداث اللي شفناها».

وتابع نضال الشافعي: «الحمدلله الدولة بالذات الآن عندها الوعي الكافي للرد على هذه الأفكار ويبقى في جبهة للرد على هذه الأفكار من أول الجامع والزاوية ثم الحوار المجتمعي ثم الصحافة والإعلام والأعمال الفنية .. فابتدى يحصل عملية مواجهة حقيقة .. فالحمد لله القيادة عندنا ورجالنا الشرفاء قدروا بشكل كبير جدا إنهم يواجهوا هذه الأفكار المسمومة بأشكال مختلفة ولما هم دخلوا الموضوع في السلاح دخلنا عليهم بالقوة الغاشمة».

وأضاف نضال الشافعي: «كل الشكر والتقدير طبعا لله أولا ثم القيادة السياسية ورجالنا وشهداءنا اللي ضحوا في سبيل انه هذا البلد يفضل قائم على رجليه وانه راسه ما توطاش أبدا وتفضل في العلالي دايما بإذن الله انا شايف ان بلدنا دلوقتي بفضل الله بقت في وضع آمن ومحترم».

وحول خوفه من تهديدات الإخوان بسبب مسلسل رأس الأفعى، قال نضال الشافعي: «لو كل واحد حط في نفسه واحد على ألف من الخوف ما حدش هيعمل حاجة وبعدين أنا سيبت الموضوع ده بقى لأمير كرارة وأستاذ شريف ربنا معاهم ويعينهم بقى وقبلها كان كريم عبد العزيز ربنا يديله الصحة ومكي».

تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام

وقال نضال الشافعي: «عادل إمام أسطورة لن تتكرر.. مصر ولادة وكل حاجة ولكن في نماذج وأساطير في حد ذاتها.. وأستاذ عادل نقلة نوعية لأي حد اشتغل معاه وربنا يديله الصحة .. وأنا بتواصل مع محمد عادل إمام دايما ويطمن على الاستاذ منه الحمد لله هو كويس وبصحة جيدة وأتمناله كل الخير والصحة».

وتابع نضال الشافعي: «أستاذ عادل إمام ليه فضل علي كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى.. هو جمهوره ومحبينه حوالي 370 مليون يعني الوطن العربي كله وأجزاء من أوروبا والعالم فاللي بيشتغل معاه بيتعرف لجمهور كبير جدا وبيتقدم على صينية من دهب بيها للناس».

وحول كواليس العمل معه، قال نضال الشافعي: «أستاذ عادل تتعلم منه طول ما انت قاعد جنبه.. فهو رجل بهذه القيمة والعظمة والجمال وملتزم أكتر من أقل عامل موجود في اللوكيشن يعني لو اللوكيشن حضور الساعة 8 أستاذ عادل بيبقى الساعة 7 موجود حضور مش أقولك قدام الكاميرا».

وروى نضال الشافعي، موقفا مع الزعيم عادل إمام، قائلا: «كان يجمعنا كلنا في أوضة حد فينا أو عنده ويقعد يتفرج على الأعمال بنفسه ويختار ممثلين يشتغلوا معاه بنفسه ويقول أنا عايز ده هتولي ده وحصلت بشكل مباشر قدام عيني بينه وبين أحمد مكي كان نفس الفكرة وإحنا في تامر وشوقية عجبوا مكي جداً من كتر الفرجة واختاره يشتغل معاه.. ونفس الحكاية حصلت معايا لما اتقابلنا قبل ما نشتغل مع بعض قالي هنشتغل سوا هبعتلك».

وقال نضال الشافعي: «أستاذ عادل إمام تتعلم منه طول ما انت قاعد قدامه لأنه مصدق في اللي بيعمله ورسالة وقيمة الفن وإنه مُعبر عن ناس ومجتمع.. فربنا بديله الصحة والعمر».

وحول الصراع على زعامة الفن بعد غياب عادل إمام، قال نضال الشافعي: «أنا مش عايز أغلط ولا أرسل رسائل مخفية، أنا باتكلم بشكل تلقائي وبسيط، أستاذ عادل إمام التجربة العمرية والحياتية والزمنية والفنية اللي عاشها كمراحل محدش من اللي موجودين عاشها، ممكن كمان 30 أو 40 سنة يبقوا عاشوها، ومع الحاجات اللي هتحصل فيقولوا إحنا في الحتة الفلانية محدش هيعترض على شيء، لكن أستاذ عادل الفترة الزمنية والعمرية الكبيرة اللي عاشها متوج على عرش الفن المصري».

وأضاف: «الزعيم طول مشواره الفني رقم واحد في المسلسلات والأفلام والمسرحيات وبفارق كبير جدا عن أقرب منافسيه فمفيش وجه مقارنة يعني.. لكن هو حاجة كويسة إن الزعيم يبقى قدوة لفنانين تانيين من بعده ويحاولوا يبقوا زيه».

نضال الشافعي وفترة أحزانه

وخلال الندوة تحدث نضال الشافعي، عن فترة أحزانه بعد وفاة والدته وزوجته تباعًا، وكيف تجاوز هذه الأحزان.

وقال نضال الشافعي: «المخرج الوحيد لي كان لطف ربنا سبحانه وتعالى والشغل .. يعني إن ربنا يرزقك بشغل يخدك شوية بعيدا عن حياتك وعشتك وتفاصيلك فتعرف تتنفس وتعيد ترتيب نفسك وترتيب أوراقك .. لا قدر الله لو ما كانش ده حصل أنا ما عرفش حالتي النفسية هتبقى عاملة ازاي دلوقتي والتفكير هياخدني لفين».

وتابع نضال الشافعي: «الشغل أحسن علاج للبني آدم في الظروف اللي زي دي .. وربنا أنعم علينا كممثلين بإننا نعيش حيوات أخرى بشخصيات تانية في أعمالنا فده بيعملنا نوع من أنواع العلاج النفسي وأنا في المعهد درست السايكو دراما اللي بتعتبر نوع من أنواع التفريغ النفسي للممثل».

واستطرد نضال الشافعي: «وأنا شغال بيكون عندي أهداف واضحة هي ازاي أسعد أمي وزوجتي الله يرحمهم .. وده هيحصل لما يشوفوني باخد خطوة لقدام وأبقى واقف جنب ولادي بشكل أفضل».

وحول السند والداعم له في تلك الفترة، قال نضال الشافعي: «ربنا سبحانه وتعالى هو السند قبل أي حد هو كان أحسن سند للبني آدم وهو كرمني بناس كتير وقفوا جنبي وسخرهم لي انهم يبقوا رحماء بالواحد ولطفاء».

أتمنى تجسيد شخصية إخناتون أو خالد بن الوليد

تحدث نضال الشافعي، عن فكرة تجسيده للشخصيات بعدما قدم، شخصية مرشد الإخوان مصطفى مشهور بمسلسل رأس الأفعى، وكذلك شخصية الشيخ الباقوري بمسلسل الجماعة 2.

وقال نضال الشافعي: «أنا معجب جدا من أول ما اتعمل مسلسل الاختيار بفكرة التسجيل التاريخي في شكل درامي ده شيء عبقري من وجهة نظري واللي شدني في الموضوع هو عمل توثيق تاريخي لأحداث حقيقية حصلت من خلال إطار درامي».

وتابع نضال الشافعي: «أنا بافتخر اني اشتغلت في أكتر من عمل وطني زي الاختيار 2 والجماعة 2 وهجمة مرتدة ودلوقتي مسلسل رأس الأفعى لأن ده للتأريخ ومهم توثيق الأحداث دي للأجيال اللي ما عاصرتهاش حتى لا يقعوا في أي فخ مستقبلًا».

وأضاف نضال الشافعي: «كل انتصارات مصر متأرخة على جدرانها وأعمدتها التاريخية والنهاردة بنأرخ بالمسلسلات.. وأنا بعشق تقديم شخصية الرجل المخابراتي في الأعمال.. ونفسي أجسد شخصيات تاريخية زي اخناتون في عصر الفراعنة.. وخالد بن الوليد في العصر الإسلامي لكن أحمد السقا وزملاء تانيين سبقوني لكن أنا ممكن أعملها في المسرح.