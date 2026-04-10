ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم.. شبورة صباحية ورياح نشطة على أغلب الأنحاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال الساعات الأولى من الصباح.

بينما يكون مائل للحرارة إلى حار نهار على أغلب المناطق، ويعود الطقس ليصبح مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشهد البلاد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحا، على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.