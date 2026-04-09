أحمد السجيني: البرلمان السابق رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ



أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أن البرلمان السابق رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه تطوير المحليات في مصر.

وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر تمكنت من القضاء على الإرهاب بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة، مشدداً على أهمية الاستقرار والأمن في تحقيق التنمية المحلية.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أن هناك مقولة شائعة في العمل السياسي، تقول إن "المحليات هي مقبرة النائب"، في إشارة إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها النواب عند العمل على تطوير المجالس المحلية وتنفيذ الإصلاحات.