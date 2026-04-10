الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة

صورة من موقع الهجوم في وسط إسرائيل
صورة من موقع الهجوم في وسط إسرائيل
فرناس حفظي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه وسط البلاد، في حادث دفع صفارات الإنذار إلى الانطلاق في مناطق من بينها دان بلوك وأشدود.


وذكرت خدمات الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء» بأنه لم ترد أي بلاغات عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد على الحدود الشمالية، وسط تبادل متكرر للهجمات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على أن يشمل وقف إطلاق النار الإقليمي الساحة اللبنانية.

وأوضحت المصادر التي تحدث لشبكة "سي بي إس" أن موقف ترامب تغير عقب مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الخميس في قصف منصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد تحذير من أن الاستعدادات جارية لإطلاق صواريخ باتجاه مناطق إضافية في شمال دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أطلق 60 صاروخا على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

وفي الوقت نفسه، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية لا تزال سارية المفعول حتى الساعة الخامسة مساءً من يوم غد.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وذلك عقب رصد صواريخ أُطلقت من الجانب اللبناني، في مؤشر جديد على تصاعد التوترات الأمنية على الجبهة الشمالية.

وذكرت المصادر أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق الحدودية، في إطار منظومة الإنذار المبكر التي تهدف إلى تحذير السكان من أي تهديدات صاروخية محتملة، ودفعهم إلى التوجه فورًا إلى الملاجئ. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود حالة من الترقب والاستنفار الأمني غير المسبوق.

