الذهب يقفز عالمياً ويصل إلى 4796 دولاراً بالتزامن مع تراجع الدولار وتوتر الأوضاع في لبنان

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار مع ترقب المستثمرين صمود الهدنة بين واشنطن ‌وطهران وبيانات التضخم الأمريكية.

وبحلول الساعة 1537 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4796.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة ⁠إلى 4823 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال بوب هابيركورن محلل السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز "ساعد ضعف الدولار الذهب على استعادة توازنه، لكن هناك حذرا في السوق إذ يحاول المتعاملون تفسير ما يعنيه وقف إطلاق النار".

وأضاف أن أنباء وقف إطلاق النار دعمت الذهب، غير أن الأسعار ‌تراجعت ⁠مع ظهور بوادر لانحسار الأزمة.

وقصفت إسرائيل المزيد من الأهداف في لبنان، والذي تقول طهران إنه يجب إدراجه في وقف إطلاق النار، في حين لم تكن هناك أي مؤشرات على ⁠رفع إيران حصارها عن مضيق هرمز

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو عشرة بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ⁠في 28 فبراير شباط.

وتنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس آذار المقرر إصدارها غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 75.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 2082.78 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.10 دولار.