زاد 15 جنيهًا جديدة.. الذهب يرتفع إلى 7220 جنيها بعد ساعتين من التداولات المسائية

جدد سعر الذهب صعوده بعد ساعتين من بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 9-4-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

زيادة جديدة

وسجل سعر جرام الذهب مقدارها 15 جنيهًا في المتوسط بعد قرابة ساعتين من بداية التداولات المسائية، ليصل مجمل زيادته منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى الآن نحو 70 جنيهًا في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب 7220 جنيهًا .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8251 جنيهًا للشراء و 8194 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 22 نحو 7563 جنيهًا للشراء و 7511 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7220 جنيهًا للشراء و 7170 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية 6188 جنيهًا للشراء و 6145 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 57.76 ألف جنيه للشراء و 57.36 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4788 دولار للشراء و 4787 دولار للبيع.