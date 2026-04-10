مدبولي : غلق المحال 11 مساء حتى نهاية أبريل .. بكري : العرب يقدّرون الدور المصري .. وندعم لبنان ضد العدوان الإسرائيلي | أخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.



وزير الخارجية : نرفض استبعاد الدول العربية من أي ترتيبات في محادثات باكستان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، رفض استبعاد الدول العربية من أي ترتيبات في محادثات باكستان بين واشنطن وإيران.



عبد العاطي : أمن دول الخليج والأردن والعراق من أمن مصر

حذر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، من فوضى شاملة بالمنطقة ويدعو لحل النزاعات بالطرق السلمية.



نقيب القراء يحذر: أسرة "عنتر" تسيء لتلاوة القرآن الكريم

علق الشيخ محمد حشاد، نقيب مقرئي القرآن الكريم وشيخ عموم المقارئ المصرية، على مقطع فيديو للشيخ هشام سمير عنتر، يظهر فيه وهو يتمايل أثناء تلاوته للقرآن الكريم في أحد العزاءات، مؤكداً أن ما يقدمه هذا المدعى ليس قراءة صحيحة للقرآن.

مصطفى بكري: دعوات الرئيس السيسي لقوة مشتركة تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إيران تهدد بغلق مضيق هرمز مجددا، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازال هناك حالة من الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية



نتنياهو : لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



مصطفى بكري: العرب يقدّرون الدور المصري.. ومصر تدعم لبنان ضد العدوان الإسرائيلي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العرب جميعًا يثمّنون الدور المصري في دعم لبنان، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني من أزمة حادة ويدفع ثمن الصراعات الداخلية والخارجية.



ترامب : متفائل باقتراب اتفاق السلام مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قادة إيران أكثر عقلانية بكثير ويوافقون على كل ما يجب عليهم الموافقة عليه، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



الهلال الأحمر : استطعنا إيصال 900 ألف طن مساعدات لغزة

أكدت آمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر يفتح باب التطوع للجميع بدءا من سن 16 عاما، وتوجد برامج لتأهيل النشء في المدارس من سن 8 سنوات إلى 15 سنة.



المؤهل العالي 150 جرام دهب والمتوسط 100.. ياسمين عز تنتقد مبادرة لتيسير الزواج في المنيا

انتقدت الإعلامية ياسمين عز مبادرة متداولة لتيسير الزواج بمحافظة المنيا، والتي تربط قيمة الشبكة أو المهر بالمؤهل الدراسي للعروس، معتبرة أن هذه الفكرة تزيد من الأعباء بدلًا من تخفيفها.



الحكومة: مصر ليست معرضة لأي أزمة طاقة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية ونحافظ على احتياجات الدولة كي لا نواجه أي نقص في السلع .



وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء الأجانب وخطط استكشاف طموحة لزيادة الإنتاج المحلي

في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر الحكومة الإسبوعي على استمرار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول والغاز، من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز جديدة تدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.



استثناء المناطق السياحية الأثرية.. مدبولي: غلق المحال في الـ 11 مساء حتى نهاية شهر أبريل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك بشكل تدريجي كي لا يتم تحميل المواطن الأعباء بشكل مباشر.



مدبولي: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي حتى عام كامل.. واكتشافات غازية مرتقبة تدعم الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.