نقيب القراء يحذر: أسرة "عنتر" تسيء لتلاوة القرآن الكريم

علق الشيخ محمد حشاد، نقيب مقرئي القرآن الكريم وشيخ عموم المقارئ المصرية، على مقطع فيديو للشيخ هشام سمير عنتر، يظهر فيه وهو يتمايل أثناء تلاوته للقرآن الكريم في أحد العزاءات، مؤكداً أن ما يقدمه هذا المدعى ليس قراءة صحيحة للقرآن.



تحريف التلاوة واتباع قراءات

وقال حشاد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "هذا الشاب ليس قارئا ولا مقرئا، على الرغم من أن والده كان مقرئا، وجده عنتر مسلم للأسف، دأبت هذه الأسرة على تحريف التلاوة واتباع قراءات غير موجودة في كتب القراءات المعتمدة".



وأضاف: "نصحناه مراراً، لكن لم يلتزموا، وأخوه أيضاً يتبع نفس النمط هناك فرق بين التحريف في النص وبين التحريف في الأداء والتجويد، وهم يقعون في الأخير".



وأوضح حشاد أن القرآن الكريم نزل مجوداً، وأن علم التجويد جزء أساسي من فهم التلاوة الصحيحة، مستشهداً بقوله تعالى: "ورتل القرآن ترتيلا"، مؤكدًا أن هذه الأسرة تجاوزت الحدود المقبولة في التجديد وخلفت خرقا لقدسية النص.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد أن الفيديو الأخير سيتم نشره على صفحة النقابة لتحذير الجمهور من التعامل مع هذا المدعى، وأن الأمر سيحال إلى النيابة العامة عبر المستشار القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

