مصطفى بكري: العرب يقدّرون الدور المصري.. ومصر تدعم لبنان ضد العدوان الإسرائيلي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العرب جميعًا يثمّنون الدور المصري في دعم لبنان، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني من أزمة حادة ويدفع ثمن الصراعات الداخلية والخارجية.

قال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لم تترك لبنان وحده، وأرسلت عدة وفود متعددة بهدف حماية الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار” أن ما يحدث في لبنان يوضح حجم التحديات، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأزمة وترقص على جثث الشهداء، مما يفرض ضرورة استمرار الجهود العربية المشتركة لدعم لبنان وحماية الأمن القومي العربي



