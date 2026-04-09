مدبولي: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي حتى عام كامل.. واكتشافات غازية مرتقبة تدعم الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

تأمين احتياطات كافية من السلع

وأوضح مدبولي أن الدولة نجحت في تأمين احتياطات كافية من السلع الاستراتيجية تتراوح مدتها ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وهو ما يعكس جاهزية الدولة لمواجهة أي تحديات أو أزمات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.

خطة شاملة لتعزيز الأمن

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل التأثر بالتقلبات الدولية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

قطاع الغاز الطبيعي

وفي سياق متصل، كشف مدبولي أن العام الجاري سيشهد الإعلان عن اكتشافات مؤكدة جديدة في قطاع الغاز الطبيعي، من شأنها أن تضيف احتياطيات كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها التنموية، مع التركيز على تأمين الموارد الاستراتيجية ودعم القطاعات الحيوية بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز من استقرار الاقتصاد المصري.