الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
وزارة التضامن تستعد لموسم الحج بتدريب المشرفين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج الجمعيات الاهلية 1447هـ- 2026م بتريب المشرفين بمقر الهلال الأحمر المصري.

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م، والذي عقد بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لافتتاح البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 1447هـ/2026م، والذي يمثل نقطة انطلاق حقيقية لضمان تجربة حج آمنة ومثالية لكل حاج وحاجة من ضيوف الرحمن، حيث نلتقي على غايةٍ عظيمة؛ نؤكد فيها على مسؤوليتنا المشتركة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، فحج بيت الله الحرام تجربة روحانية تتطلب تخطيطًا دقيقًا، وإشرافًا مستمرًا، ودعمًا متواصلًا. 

 تسهيل أداء الفريضة بمعايير مهنية دقيقة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه كعادتها على مدار 19 عاماً؛ استعدت المؤسسة القومية لتيسير الحج لهذا الموسم منذ نهاية موسم حج 1446هـ، واضعةً على عاتقها مسؤولية تسهيل أداء الفريضة بمعايير مهنية دقيقة، تجعل من حلم أداء فريضة الحج، وثيقة احترام واحتراف، تطورت لتواكب التطور المستمر في المشاعر المقدسة، بحلول مبتكرة تضمن تجربة حج مثالية لحجاج بيت الله الحرام. 

 وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا لم ندخر جهداً، ولم نترك سبيلاً، ولم نأخّر إجراء؛ لتوفير كل ما يلزم لضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية خلال رحلة الحج المقدسة، لأننا نرى في رعاية الحجاج واجبًا دينيًا ووطنيًا وشرفًا كبيرًا، فوفرنا وسائل نقل وإقامة مريحة، وأمّنا أماكن إقامة قريبة من الحرم ومجهزة بكل الخدمات الأساسية، وتعاقدنا مبكراً على مخيمات مريحة وآمنة في مشعري مِنى وعرفات، وقمنا بضم بعثة إدارية وطبية متكاملة لتقديم الرعاية الصحية الفورية لأي حاج يحتاجها، ونسقنا مع كافة الجهات المعنية داخل مصر وخارجها.

 كل هذه الخطوات تكتمل  بتواجد المشرفين من أعضاء الجمعيات الأهلية وممثلي الجهة الإدارية بالمحافظات، بنسبة 41% جدد و59% خبرة، مع الاستمرار في منح الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام، وجاء الاختيار وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة بإجمالي عدد (271) مشرف من بينهم عدد (56) سيدة بما يمثل نسبة 21% من إجمالي عدد المشرفين بزيادة عن موسم الحج الماضي بـ 2% من إجمالي المشرفين. 

ويقدم هذا التدريب فرصة لصقل مهارات المشرفين القيادية، وتعزيز الوعي بالتعامل مع الحجيج، وتمكينهم من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، والتعامل مع التحديات الطارئة بحكمة ومهنية، من الإرشاد إلى الصحة، من النقل إلى التغذية، ومن الإدارة الميدانية إلى التعامل مع الحالات الطارئة، فأنتم أساس كل خطوة من خطوات الحاج، ظله وعكّازه وراعيه ومرشده، وأنتم الضمانة الحقيقية لنجاح تجربته.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تشعر بفخر وامتنان كبير لكل فرد؛ فهذا الجهد المذهل الذي يكتب في كل عامٍ شهادة جديدة على أن هذا التنظيم يقوم على أشخاص مؤمنة برسالتها، تسير في نظام وصمت، لتحقق في كل عامٍ نموذج يدرس، يبدأ من تجهيز الخطة، وسد الثغرات، ومحاولة تلافي الأخطاء، وتشكيل فرق عمل متناغمة، تسيطر على الأرض، يسلم كل فريق مهامه للفريق الآخر، وينساب الحجيج من بين كل فريق بسهولة ونظام  واحترافية متناهية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي رسالة للمشرفين قائلة:" أؤكد على فخري واعتزازي بكل رسول منكم، يثبت أن عمله ليس مجرد مهمة إدارية، بل رسالة إنسانية تتجاوز الحدود، تسهرون على راحة الحجاج، وتجسدون معنى الإنسانية والمسؤولية الوطنية، وتمثلون واجهتنا المشرفة التي يراها الحاج في كل خطوة، واليد الحانية التي تمتد بالرحمة والتنظيم والرعاية، وتعكس قوة الدولة المصرية، وتنظيمها، والتزامها بأعلى معايير الرعاية والاحترافية.. فلنواصل معًا هذه المسيرة المباركة بكل إخلاص ومحبة، ولنرفع اسم مصر واسم وزارة التضامن الاجتماعي عاليًا في كل مكان، مقدمين نموذجًا يحتذى به في الخدمة والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن، كي نصبح أثرا خالداً لا ينسى في حياة كل حاج".

