قبل شم النسيم.. طرق التفرقة بين البيض السليم والفاسد لتجنب التسمم

مع اقتراب احتفالات ، وحرص الأسر المصرية على تناول البيض ضمن الطقوس التقليدية، كشفت الدكتورة ، رئيس قسم الإرشاد البيطري، عن أهم الإرشادات التي تساعد على اختيار البيض السليم وتجنب الفاسد، حفاظًا على الصحة العامة.

وأكدت “نوح” أن البداية الصحيحة تكون من أثناء الشراء، حيث يجب التأكد من عرض البيض داخل كراتين نظيفة ومغلّفة، وفي أماكن باردة بعيدًا عن أشعة الشمس والأتربة والرطوبة، لأن سوء التخزين يزيد من فرص فساده.

وأضافت أنه من الضروري فحص البيض جيدًا والتأكد من خلوه من أي كسور أو آثار براز أو دم، لأن ذلك يساهم في انتقال الميكروبات إلى سطح البيضة ويعرضها للتلوث.

اختبار بسيط في المنزل

وأوضحت رئيس قسم الإرشاد البيطري أنه يمكن التأكد من صلاحية البيض بسهولة من خلال وضعه في كوب ماء بارد:

إذا استقر في القاع، فهو سليم وطازج.

إذا طفا في منتصف الكوب، فهو صالح للاستخدام لكنه أقل طزاجة.

إذا طفا على السطح، فهو فاسد ويجب التخلص منه فورًا.

وأرجعت السبب إلى زيادة حجم “الخلية الهوائية” داخل البيضة مع مرور الوقت، نتيجة التبخر أو سوء التخزين، ما يؤدي إلى فقدان تماسك الصفار والبياض.

علامات تحذيرية لا تتجاهلها

وأشارت إلى وجود علامات أخرى تدل على فساد البيض، أبرزها:

ظهور رائحة كبريتية عند كسر البيضة.

صدور صوت يشبه حركة الماء عند رجّها، نتيجة فقدان اللزوجة.

واختتمت “نوح” تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة حفظ البيض في الثلاجة وعدم تركه لفترات طويلة خارجها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الربيع، لتفادي أي مخاطر صحية أثناء الاحتفال بشم النسيم.