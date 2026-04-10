أقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم.. العملة الخضراء في البنوك

ثبت أقل سعر دولار مقابل الجنيه في أول تعاملات له اليوم الجمعة 10-4-2026؛ على مستوي السوق الرسمية بدون تغيير.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك لمد 4 أيام متصلة بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيدة بالإضافة لتزامن مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة اعتبارا من اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت.

آخر تحديث لسعر أقل دولار

وسجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 52.99 جنيهًا للشراء و 53.09 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتًا مع سريان قرار إيقاف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ليثبت سعر الصرف الأجنبي بدون تغيير.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار 53.08 جنيهًأ للشراء و 53.18 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

وصل ثاني أقل سعر دولار 53 جنيهًا للشراء و 53.1 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و البنك المصري لتنمية الصادرات.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 53.05 جنيها للشراء و 53.15 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي".

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 53.1 جنيهًأ للشراء و 53.2 جنيها للبيع في بنوك " نكست، سايب، HSBC".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.09 جنيهًا للشراء و 53.19 جنيهًا للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي،ميد بنك، قناة السويس"، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان،أبوظبي الأول".

طلبات الاستثمار في أذون الخزانة

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما لتمويل الفجوة التمويل بالموازنة العامة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن طرح أذون الخزانة لصالح وزارة المالية بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه في المتوسط.

قال التقرير إن جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين بلغت 4359 طلباً مقدمًا تضمنت 349.3 مليار جنيه بما يعادل 6.58 مليار دولار.

توزيع الأذون

وسجل جملة الطلبات المقدمة في أجل 273 يومًا بقيمة تبلغ 167.8 مليار جنيه تضمنت 810 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدمة للأجل 25.461% و أقل سعر بنسبة 24.5% و أعلي سعر بنسبة 30%.

وبلغ حجم طلبات الاكتتاب المقدمة في أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 181.5 مليار جنيه تضمنت 3549 طلبا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدمة نحو 24.921% وأقل سعر بنسبة 22.502% وأعلي سعر بنسبة 30%.