خدش قطة يتحول لكابوس.. طفلة تصارع المضاعفات بسبب حقنة خاطئة

شهدت إحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية واقعة مؤسفة أثارت استياءً واسعًا، بعدما تدهورت الحالة الصحية لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا عقب تلقيها مصلًا وقائيًا إثر خدش بسيط من قطة، في واقعة أثارت تساؤلات حول مستوى الرعاية الطبية داخل بعض المنشآت الصحية.

وقال وائل رزق، والد الطفلة "لونا"، إن نجلته تعرضت يوم 27 مارس الماضي لخدش سطحي من قطة، ما دفعه للتوجه إلى أحد المستشفيات بمنطقة شرق المدينة للحصول على المصل الوقائي، إلا أن طريقة إعطاء الحقنة – بحسب روايته – لم تكن مطابقة للأصول الطبية، حيث تم حقنها بشكل سريع ودون الالتزام بإجراءات التعقيم أو الأسلوب الصحيح.

وأضاف الأب أن الطفلة بدأت تعاني فورًا من آلام حادة بالذراع، أعقبها تورم وتنميل وارتفاع في درجة الحرارة، وهي أعراض طمأنه عليها الطاقم الطبي في البداية، معتبرين أنها طبيعية. لكن مع استمرار تدهور الحالة خلال الأيام التالية، لجأ لعدد من الأطباء خارج المستشفى، حيث أبدى بعضهم مخاوف من وجود مضاعفات غير معتادة.

وأوضح أنه حرر محضرًا رسميًا بالواقعة حمل رقم 4 أحوال شرق المدينة لسنة 2026، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين.

وأشار إلى أن الجرعة الثانية من المصل التي حصلت عليها الطفلة داخل مستشفى آخر تمت بشكل سليم ولم ينتج عنها أي مضاعفات، ما عزز شكوكه بشأن سلامة الإجراءات في المرة الأولى. ومع استمرار تدهور الحالة لأكثر من 10 أيام، تم نقلها إلى مستشفى الطلبة، حيث كشفت الفحوصات عن التهابات حادة وتداعيات صحية خطيرة أثرت على الكبد والطحال.

وأكد الأب أن الأطباء أجروا تدخلاً جراحيًا عاجلًا لإنقاذ الحالة، بعد أن وصلت إلى مرحلة حرجة كادت تؤدي إلى بتر الذراع أو تهديد حياتها، لافتًا إلى أن العملية نجحت في السيطرة على مصدر الالتهاب.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الحالة الصحية لابنته تحسنت جزئيًا، إلا أنها لا تزال تخضع للعلاج، وسط تحديات بسبب حساسية تجاه بعض الأدوية، موضحًا أن نسبة التعافي لم تتجاوز 70% حتى الآن.