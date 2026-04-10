خالد جلال يهاجم التحكيم: الإسماعيلي يتعرض لظلم واضح

أبدى خالد جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، استياءه من القرارات التحكيمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن فريقه يتعرض لظلم واضح في بعض المباريات، رغم رفضه الدائم للحديث عن التحكيم.

وقال جلال إن الإسماعيلي كان يستحق الحصول على ركلات جزاء في أكثر من مباراة، منها مواجهة حرس الحدود وكذلك مباراة اليوم، متسائلًا: "لماذا يتم ظلم لاعبي الفريق رغم أنهم يقاتلون في أصعب الظروف؟".

وأضاف المدير الفني للإسماعيلي في تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي أمير هشام على قناة Modern mti،أن إدارة النادي تقدمت بمذكرة رسمية لاستبعاد بعض الحكام من إدارة مباريات الفريق، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يشكك في نزاهة التحكيم، لكن الحظ لم يكن في صالح فريقه.

وأكد أن لاعبي الإسماعيلي يتحملون المسؤولية ويقدمون كل ما لديهم رغم الضغوط، واصفًا إياهم بالنجوم، مطالبًا بإنصاف الفريق قائلاً: "أعطونا حقنا ثم قيّمونا"، ومختتمًا تصريحاته بمناشدة: "رفقًا بالإسماعيلي وجماهيره".