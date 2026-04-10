‎عرض أمريكي لزيزو.. والأهلي يؤجل الرد

قال كريم رمزي خلال حديثه في برنامج «من القاهرة» المذاع عبر قناة ON Sport إن هناك تفاصيل جديدة تُكشف لأول مرة بشأن وضع أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كريم رمزي أن مستوى زيزو منذ انتقاله إلى الأهلي ما زال متباينًا إلى حد ما، ولم يصل بعد إلى المستوى الذي كانت تنتظره الجماهير منه. ويرجع ذلك إلى أن اللاعب كان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية عندما كان لاعبًا في نادي الزمالك، لذلك كانت التوقعات كبيرة للغاية بشأن ما سيقدمه مع فريقه الجديد.

وأضاف أن زيزو يمتلك في الوقت الحالي عرضًا من أحد أندية الدوري الأمريكي، مؤكدًا أن العرض حقيقي بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن بداية القصة جاءت عندما كان اللاعب متواجدًا في إسبانيا خلال مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا، حيث لفت الأنظار بمستواه وأرقامه، وهو ما دفع بعض المسؤولين في أحد الأندية الأمريكية لمتابعته عن قرب والاستفسار عن موقفه التعاقدي من خلال التواصل مع وكيله.

وأشار رمزي إلى أن الأمر لم يصل حتى الآن إلى مرحلة العرض الرسمي، بل كان مجرد جس نبض لمعرفة موقف الأهلي من فكرة احتراف اللاعب في نهاية الموسم. وبالفعل تواصل وكيل زيزو مع إدارة النادي الأهلي لإبلاغهم بوجود اهتمام أمريكي بضم اللاعب.

وجاء رد الأهلي واضحًا وبسيطًا، حيث أكد مسؤولو النادي أن الوقت الحالي غير مناسب لمناقشة رحيل زيزو، دون أن يكون هناك رفض قاطع أو موافقة على فكرة انتقاله، بل تأجيل الحديث في الأمر لحين انتهاء الموسم.

كما أكد كريم رمزي أن زيزو نفسه لا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية، حيث أوضح اللاعب أنه لم ينتقل إلى الأهلي من أجل المغادرة دون تحقيق بطولات مع الفريق، مؤكدًا رغبته في الاستمرار حتى يحقق نجاحات مع النادي.

واختتم رمزي تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعب يمتلك أيضًا عرضًا من أحد الأندية الخليجية، إلا أن العرض الأمريكي يظل الأقوى من الناحية المالية. ومع ذلك تبقى الكلمة الأخيرة في هذا الملف لإدارة الأهلي، التي تملك القرار النهائي بشأن بقاء اللاعب أو الموافقة على رحيله في نهاية الموسم.