منى العمدة تعلن موعد بداية الموسم الجديد من برنامج هنا الجمهورية الجديدة

كشفت الإعلامية منى العمدة عن الموعد الرسمي لبرنامجها الشهير في موسمه الجديد، مشددة على أنه سيكون حاضرًا من جديد على الشاشة خلال الفترة المقبلة تحديداً شهر يونيو ٢٠٢٦، لتطل على جمهورها بروحها الخفيفة وأسلوبها الجريء الذي اشتهرت به.

وأعلنت الإعلامية الدكتورة منى العمدة استمرارها فى تقديم محتوى إعلامى مهنى يعبّر عن آراء المصريين و تطلعاتهم.

وقالت منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار: بات المستثمر العربي يدرك أن على خريطة العالم ملايين الفرص المتاحة لترجمة أحلامه لواقع من الحياة الجميلة.

وتابعت مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة: "الطريق يبدأ بتذكرة سفر، وبعد الوصول والاستقرار، تبدأ طريقنا في الفوز بالفرصة لنرى الاستثمار في هنا الجمهورية الجديدة بعيون ضيوفنا".

وأشارت منى العمدة ، إلى أن هنا الجمهورية الجديدة برنامج أسبوعي يغوص في عالم العقار ، وفي كل حلقة نروي حكاية من روءية ٢٠٣٠. من حلم إلى واقع.

ويذاع البرنامج مساء كل خميس في تمام الساعة السابعة عبر فضائية النهار .