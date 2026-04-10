أحمد عزمي: هذا المشهد كان نقطة تحول مهمة في حكاية نرجس

تحدث الفنان أحمد عزمي عن كواليس مشاركته في مسلسل «حكاية نرجس»، وذلك خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي» مع الإعلامية منى الشاذلي، كاشفًا تفاصيل تطور شخصيته داخل العمل، ورأيه في زملائه وأجواء التصوير التي وصفها بالمحفزة على النجاح منذ البداية.

وأوضح عزمي أن شخصية «جمال» بدت له واضحة منذ قراءة الحلقات الأولى، قبل أن تمر بتحول درامي مهم، حيث يتحول إلى شخصية مسؤولة تسعى لحماية الأسرة ومواجهة تهور شقيقه المستمر.



وأشار إلى سعادته الكبيرة بمشاركة الفنانة ريهام عبد الغفور في العمل، مؤكدًا أنه يعتبرها صديقة مقربة، وأن تعاونهما السابق في مسلسل «ظلم المصطبة» حقق نجاحًا لافتًا، ما جعله يتوقع نجاح «حكاية نرجس» منذ قراءة السيناريو.



وأضاف أنه كان يتمنى عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان نظرًا لتصاعد أحداثه الدرامية وقدرته على جذب الجمهور تدريجيًا.



كما أشاد بأجواء التصوير منذ اليوم الأول، سواء من حيث أماكن التصوير أو الملابس أو أداء فريق العمل، مؤكدًا أن ذلك انعكس بشكل مباشر على حماس الممثلين.



وأثنى على المخرج سامح علاء، واصفًا إياه بالرائع، مشيرًا إلى أن رؤيته الإخراجية ساهمت في تقديم عمل متماسك ومميز.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مشهد خطف الطفل في الحلقة الثانية كان نقطة تحول مهمة في العمل، إلى جانب أداء الفنان حمزة العيلي الذي قدم أداءً مميزا.