رانيا فريد شوقي تدعم لبنان برسالة مؤثرة: الكلام خلص من كتر نزف القلوب

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تضامنها مع الشعب اللبناني، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت رانيا: “الكلام خلص من كتر نزف القلوب”، في إشارة إلى حجم الألم وتكرار المآسي، مؤكدة أن ما يحدث يعيد نفس المشاهد المؤلمة مرة تلو الأخرى.

وأضافت في دعائها: “يارب أنت القادر المقتدر، اللهم يا من لا يُعجزه شيء، نشكو إليك عجرفة القوة وقسوة من لا يرحم”، مطالبة برفع الظلم ونصرة المظلومين.

واختتمت رسالتها قائلة: “يا رب مالناش غيرك، ارحم عجزنا وانصر أهلنا واحفظ أوطاننا واجمع قلوبنا على الحق”، معبرة عن أملها في انتهاء الأزمات وعودة السلام

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين في هجمات الأمس في لبنان، وأكدت أن هذا العدد غير مكتمل.

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الإنساني في لبنان شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قتيل و400 جريح سُجلوا حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق الصليب الأحمر تعمل على البحث عن العالقين تحت الأنقاض في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية، وأن 40 عملية جراحية تُجرى حالياً في المستشفيات للتعامل مع الجرحى الأكثر خطورة.