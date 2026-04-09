ميريهان حسين تدعو للبنان: يا رب احفظها وامنحها السلام

حرصت الفنانة ميريهان حسين على توجيه رسالة دعم ودعاء إلى الشعب اللبناني، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها مؤخرًا.

ونشرت ميريهان عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام كلمات مؤثرة، قالت فيها: “يا رب احفظ لبنان حبيبتي، الحتة من قلبي”، معبرة عن حبها الكبير للبنان وتعلقها به.

وأضافت في دعائها: “لطفك يا رب يا لطيف، ورحمتك يا رحيم، يا رب باسمك السلام نسألك السلام في كل مكان”.

واختتمت رسالتها بالدعاء بأن يعم السلام لبنان وسائر الدول، متمنية أن تنتهي الأزمات ويحل الأمن والاستقرار

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين في هجمات الأمس في لبنان، وأكدت أن هذا العدد غير مكتمل.

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الإنساني في لبنان شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قتيل و400 جريح سُجلوا حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق الصليب الأحمر تعمل على البحث عن العالقين تحت الأنقاض في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية، وأن 40 عملية جراحية تُجرى حالياً في المستشفيات للتعامل مع الجرحى الأكثر خطورة.