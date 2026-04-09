محمد إمام يتضامن مع لبنان: اللهم احفظ شعبها وأرضها

وجه الفنان محمد عادل إمام، الدعاء للبنان وشعبها، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال للأراضي اللبنانية وبيروت بعد وقف إطلاق النار مع إيران بساعات.

ونشر محمد إمام، صورة أرشيفية له التقطها خلال تواجده في لبنان، عبر حسابه على اكس، وعلق: "لبنان.. اللهم أحفظ شعبها وأرضها".

وتأتي هذه الرسالة لتؤكد موقف الفنان المصري في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته، وإبراز البعد الإنساني للفنانين في دعم الشعوب المتضررة من الحروب والصراعات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين في هجمات الأمس في لبنان، وأكدت أن هذا العدد غير مكتمل.

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الإنساني في لبنان شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قتيل و400 جريح سُجلوا حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق الصليب الأحمر تعمل على البحث عن العالقين تحت الأنقاض في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية، وأن 40 عملية جراحية تُجرى حالياً في المستشفيات للتعامل مع الجرحى الأكثر خطورة.